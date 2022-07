Soția lui Vladimir Drăghia, Alice Cavaleru, noapte de coșmar departe de fiica lor: ”Nu mai știam ce să-i spun ca să o liniștesc”

Alice Cavaleru a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs una dintre puținele nopți pe care le-a petrecut departe de fiica ei, Alaia Zora. Iar concluzia este că nu a fost deloc o noapte ușoară pentru soția lui Vladimir Drăghia.

Soția lui Vladimir Drăghia, Alice Cavaleru, a avut o noapte de coșmar departe de fiica lor

Alice Cavaleru și-a dorit și ea o noapte liniștită, în compania lui Vladimir, bărbatul căruia îi va dărui, curând, și pe cea de-a doua fetiță a lor. Doar că, așa cum se întâmplă de multe ori părinților de copii mici, planurile de acasă cu corespund cu cele ”din târg”. Iar soluția găsită de Alice, cea de a o lăsa pe micuța fetiță de cinci ani la mama ei a fost una… dezastruoasă.

”Azi-noapte, Zori a dormit fără mine și, la 12 noaptea, m-a sunat mama mea disperată că s-a trezit la puțin timp după ce au adormit și de o oră plângea fără oprire. Doar repeta `vreau să stau cu mami acum` mecanic, printre suspine. Nici nu deschidea ochii.

Eram pe video call și nu mai știam ce să-i spun ca să o liniștesc puțin. Apoi mi-a venit ideea să-i cânt. După un timp, s-a calmat puțin și asta mi-a dat timp să mă adun și să-mi dau seama că mai bine îi spun povești pentru că așa o adorm în fiecare seară”, povestește, pe conturile ei de socializare, Alice Cavaleru.

Alice Cavaleru: ”A fost o noapte grea, nu prea am dormit și am capul greu, dar am și o mică victorie”

Chiar dacă, așa cum recunoaște chiar ea, noaptea petrecută departe de fetița pe care o are alături de Vladimir Drăghia a fost una grea, optimismul lui Alice Cavaleru a reușit să iasă la ”suprafață”. Și, deși a dormit puțin, vede și lucrurile pozitive din experiența avută.

”Voia să stea doar cu mine (adică cu telefonul pe video call cu mine) în camera ei și să-i spun povești. Și așa am stat 40 de minute, pe jos, în baie, și i-am spus povești până a adormit. Le-am citit de pe internet, recunosc, pentru că nu aș fi avut capacitatea să mă adun ca să improvizez. (…)

A fost o noapte grea, nu prea am dormit și am capul greu, dar am și o mică victorie: am reușit să o liniștesc și să o adorm de la distanță. De frica acestor momente îmi doresc ca din când în când să doarmă singură, nu că nu aș vrea să mai doarmă cu mine”, a mai spus Alice Cavaleru.

Acesta este și motivul pentru care recunoaște că, acum, s-a schimbat felul în care își vede viața. Cu atât mai mult cu cât în relația cuplului va apărea și a doua fetiță.

”E greu, dar îmi iubesc viața mai mult ca oricând pentru că e Mușețica mea în ea și îmi doresc să am o viață lungă pentru că nu vreau să o las singură. Și când mă gândesc că o să o iau de la capăt cu al doilea meu pui și o să am sentimentele astea la dublu”, a mai precizat Alice Cavaleru.

Alice Cavaleru va naște încă o fetiță

Cu câteva luni în urmă, au anunțat că vor deveni, din nou, părinți. La fel ca și prima oară, Alice va naște o fetiță, iar Vladimir va fi în minoritate în casă.

„Este fetiță! Zora o să aibă o soră, eu o să fiu mama a două fetițe, iar Vladimir va trebui să se obișnuiască cu energia feminină dominantă din casă. Ne bucurăm să împărtășim cu voi această mare bucurie în zi de sărbătoare. Paște fericit vă dorim!”, spunea Alice Cavaleru pe conturile ei de socializare.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează un cuplu de aproape opt ani. Cei doi au devenit părinți în 2017, iar anul următor, pe plajă, s-au căsătorit.