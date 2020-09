Speak a rupt tăcerea! A prezentat rezultatul testului de coronavirus: „Filmările s-au oprit, noi am plecat acasă”

Speak a prezentat rezultatul testului de coronavirus, după ce presa a scris că el și alte persoane din echipa lui Nea Mărin sunt suspecte de infectare.

Speak nu are coronavirus

Cântărețul a stat cu stres de ieri până azi, ultimele ore fiind un adevărat calvar pentru el. Iubitei Ștefaniei, poreclită Libelula de presa tabloidă și fostul finalist de la Asia Express i-a liniștit pe cei apropiați și pe admiratori căci testul a ieșit negativ.

Artistul a dat detalii în premieră despre situația prin care a trecut și a făcut lumină, recunoscând o parte din informațiile apărute în spațiul public.

„Am participat la niște filmări, iar cineva din echipă a fost depistat cu coronavirus. La un moment dat am zis că nu cred c-o să scăpăm vreunul dintre noi de acest virus. Filmările s-au oprit, noi am plecat acasă. Nea Marin s-a testat imediat cum a ajuns în București, iar a doua zi dimineață am primit vestea că este pozitiv.

El și un alt coleg operator. M-am dus să mă testez, doar eu. Ieri am făcut testul, astăzi a venit rezultatul, recunosc c-am stat cu stres. Rezultatul este negativ”, a declarat artistul în cel mai nou vlog, postat chiar azi.

„Am scăpat ca prin urechile acului”

„Știu că este scump testul, dar cei care își permit, eu zic să vă faceți. Pentru siguranța voastră, pentru liniștea mentală, vă recomand. Am scăpat ca prin urechile acului. Mă bucur că pot să ies din casă. Vreau să le mulțumesc persoanelor care mi-au scris pe net. Nu aveam cum să zic ceva până nu eram sigur.

Am ales să nu vorbesc cu diferite publicații pentru a nu se crea un scandal, să nu-mi extragă cuvinte din context. Prefer să spun aici tot ce am de zis pentru că pornesc direct de la mine”, a mai spus Speak.

Cântărețul a spus că atât el cât și Ștefania își vor face tot mai des teste pentru a fi liniștiți.