Sport la TV. Cine transmite Barcelona – Atletico Madrid şi Bayern Munchen – Monchengladbach. Programul transmisiunilor sportive de sâmbătă, 8 mai

Din nou zi de weekend, sâmbătă, 8 mai şi programul de sport la TV geme de bogăţia de oferte puse la dispoziţie. Fotbal din România până şi din Liga 3, fotbal din marile campionate ale Europei, calificările pentru MP de Formula 1 al Spaniei, finala turneului de tenis feminin de la Madrid şi primele meciuri de la Final Four Cupa EHF de la Baia Mare.

În fotbalul românesc începem de la ora 11:30 cu partida Mostiştea Ulmu – CSA Steaua, baraj de promovare în Liga 2. Continuăm cu meciul de la Mediaş, din play-off, Gaz Metan – Astra şi încheiem seara cu partida Dinamo – Hermannstadt tot din play-out, în care o victorie, a patra consecutivă, a câinilor, ar cam lămuri numele retrogradatelor direct: Politehnica Iaşi şi Hermannstadt.

Mult fotbal de calitate avem şi în Europa. În Bundesliga Bayern Munchen poate sărbători acasă al nouălea titlu consecutiv în meciul cu Monchengladbach. Meciul fierbinte în Germania este însă Borussia Dortmund – Leipzig, gazdele având mare nevoie de victorie pentru loc de Champions League.

În Spania e momentul adevărului pe Nou Camp, unde soseşte liderul Atletico Madrid. Un succes catalan ar schimba însă ordinea în fruntea ierarhiei, Messi şi compania trecând pe primul loc. În Italia avem Spezia – Napoli, cu gazdele luptând pentru salvare şi oaspeţii pentru Champions League iar în Anglia finala Champions League redusă la nivel de Premier League, Manchester City – Chelsea.

ora 11:30 Fotbal Liga 3 baraj promovare: Mostiştea Ulmu – CSA Steaua: Digi Sport 1, Look Sport 1

ora 13:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Gaz Metan – Astra: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 14:00 Fotbal Ligue 1: Nantes – Bordeaux: Digi Sport 4. Look Sport 2

ora 14:30 Fotbal Premier League: Leeds United – Tottenham: Eurosport 1

ora 15:30 Tenis masculin ATP Madrid sferturi: Eurosport 2

ora 15:45 Handbal feminin Cupa EHF Final Four: Minaur Baia Mare – Nantes: Digi Sport 1, Telekom Sport 4, Look Plus

ora 16:00 Fotbal Serie A: Spezia – Napoli: Digi Sport 4, Telekom Sport, Look Sport 2

ora 16:00 Formula 1 MP al Spaniei calificări: Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 3

ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Borussia Dortmund – Leipzig: Digi Sport 2, Look Sport 1

ora 17:00 Fotbal Premier League: Sheffield United – Crystal Palace: Eurosport 1

ora 17:15 Fotbal La Liga: Barcelona – Atletico Madrid: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 19:00 Handbal feminin Cupa EHF Final Four: Siofok – Herning: Digi Sport 4, Look Sport 2, Telekom Sport 4

ora 19:00 Fotbal Serie A: Inter – Sampdoria: Look Sport 1. Telekom Sport 2

ora 19:30 Tenis feminin WTA Madrid finala: Digi Sport 2

ora 19:30 Fotbal Premier League: Manchester City – Chelsea: Eurosport 1

ora 19:30 Fotbal Bundesliga: Bayern Munchen – Monchengladbach: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 3

ora 20:30 Fotbal Superliga Turciei: Galatasaray – Beşiktaş: Look Sport 2

ora 21:15 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Dinamo – Hermannstadt: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 21:45 Fotbal Serie A: Fiorentina – Lazio: Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 3

ora 22:00 Fotbal La Liga: Athletic Bilbao – Osasuna: Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 22:15 Fotbal Premier League: Liverpool – Southampton: Eurosport 1