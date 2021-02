Statele Unite, lovite de vremea extremă. Zeci de morți, după temperaturile scăzute și tornade

Vremea extremă din ultima perioadă de pe teritoriul SUA a lăsat în urmă zeci de morți și a produs sute de mii de întreruperi ale furnizării cu energie electrică.

Dacă centrul și părți din sudul Statelor Unite sunt afectate de o iarnă grea, cu căderi masive de zăpadă și temperaturi de sub minus 30 de grade Celsius, în sud-est fac ravagii tornadele.

Până la această oră, bilanțul după aceste fenomene este unul extrem de grav: cel puțin 21 de persoane din mai multe state americane au murit, iar milioane de case au rămas fără curent.

În paralel cu pandemia de Covid-19, care ucide zilnic mii de persoane, Statele Unite ale Americii se confruntă în ultimele zile și cu manifestări extreme ale vremii.

Vortexul polar s-a instalat pe aproape întreaga suprafaţă a SUA, iar temperaturile au atins marţi minime istorice. Statul Nebraska a anunțat marţi -35 de grade Celsius, valoarea care înseamnă doborârea unui record de -27 de grade Celsius atins în 1979.

Din cauza frigului, cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, în încercarea de a se încălzi. În Houston, patru oameni au murit într-un incendiu provocat de șemineul pe care îl foloseau pentru a încălzi locuința.

Victime au fost raportate și în state precum Louisiana, Kentucky și Missouri, din cauze care includeau accidente de mașină provocate de drumurile înghețate și otrăvire cu monoxid de carbon, scrie The Guardian.

Au avut loc și multiple întreruperi de energie electrică. Cele mai multe au fost raportate în Texas, unde peste 4 milioane de case și companii au rămas fără curent, marți, la temperaturi sub îngheț.

De asemenea, alte 4 milioane de locuințe din New Mexico și peste 250.000 de case din nord-vestul statului Oregon au rămas fără electricitate în urma unor furtuni de gheață.

Dacă milioane de oameni din centru și sud se confruntă cu gerul, în sud-est au fost raportate tornade devastatoare. Trei oameni au murit și alte zece persoane au fost rănite în mai multe orășele de pe coasta de est a Americii, în statul Carolina de Nord.

Tornada s-a produs aproape de miezul nopții și i-a prins pe oameni în case. Mai multe mașini au fost răsturnate de furia vântului iar copacii, smulși din rădăcini.

I’m afraid of what daylight is going to bring here in Brunswick County at Ocean Ridge Plantation. Houses are completely gone and that’s just what I can see right now. https://t.co/rAImLLBIgo pic.twitter.com/FbAeoOAwtS

— Tanner Barth (@tanner_barth) February 16, 2021