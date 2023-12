Statistică înfiorătoare pentru Rapid în ultimele etape: e egala lui Dinamo!

Cu toate acestea, Rapidul pregătește o campanie fulminantă de transferuri și așteaptă recuperarea vedetelor Petrila și Rrahmani, în speranța că visul unui loc pe podium la final de sezon nu va fi spulberat. În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul emisiunii Cristi Coste a remarcat forma slabă prin care trece Rapidul.

Statistică înfiorătoare pentru Rapid în ultimele etape

E practic o formă identică cu cea a lui Dinamo București, echipă considerată printre favoritele la retrogradare. ”Ce facem cu Rapidul, Robert? Un punct e mai bun decât nimic. Rapidul se poate considera în playoff, de fapt nimeni nu se poate considera în play-off, cu excepția FCSB”, a remarcat Cristi Coste, după care a primit replica de la Robert Niță: ”Vedem acum ce se va întâmpla? Situația nu e deloc bună”.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al Rapidului a remarcat că după victoria cu FCSB, giuleștenii au uitat să mai învingă și se pare că există un ”blestem roș-albastru” asupra echipei lui Dan Șucu. ”Din păcate o serie după victoria cu FCSB, e o serie proastă, 11 puncte deja, sunt multe.

Chiar vorbeam cu cineva de la FCSB aseară și zicea OK, eu mă bucur și am tot interesul ca Rapidul să meargă prost. Dar, uită-te puțin pe clasament, pe marcatori, scoate și de la noi trei jucători în același timp, Olaru, Coman și cu Șut.

ADVERTISEMENT

Atunci, pe undeva e de înțeles. Din punct de vedere al suporterului este deranjant, bucuria fotbalului e golul, să câștigi. Dar, se întâmplă lucrurile ăstea, în mijlocul competiției, pentru a avea cel puțin numeric antrenorul Bergodi niște soluții în plus.

Soni aseară intră, dar e greu jucători care vin după perioadă de inactivitate, vin direct în mijlocul competiției la o echipă care atunci avea cel mai bun atac. E greu pentru Soni și Tsoumou să se integreze și să dea randament”, a transmis Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Concluzia a tras-o Cristi Coste, iar statistica dă fiori fanilor rapidiști. ”Apropo de serie, clasamentul ultimelor 5 etape. Aveți același număr de puncte ca Dinamo? 3 puncte a făcut Rapid, 3 puncte a făcut Dinamo și golaveraj 3-5. Deci egala lui Dinamo în ultimele 5 meciuri”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Rapidul e egala lui Dinamo