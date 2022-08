Steaua foloseşte o siglă concepută în era Becali: „Nu aparţine sub nici o forma celor de la CSA!“. Video

Aurelian Săndulescu, în prezent realizator Realitatea FM, pune paie pe foc în Jurnalistul a făcut o postare pe contul personal de Facebook, în care susține că actuala sigă folosită de „militari” a fost realizată de el, alături de Mihai Stoica.

Adevărul despre sigla Stelei: „Mi-au însușit munca mea și a lui MM Stoica!”

„Da! Este adevărat! Sigla pentru care se luptă în momentul de față CSA Steaua Bucureşti şi FCSB este făcută de mine, iar ceea ce spune Mihai Stoica în clipul video este purul adevăr!

ADVERTISEMENT

Înainte de toate trebuie să lămuresc un aspect: Nu! Mihai Stoica nu-mi este prieten. Am fost la un moment dat colegi… şi pot spune că poate cel mult amici să fim numiți, aşa cum sunt sau am fost şi cu alți oameni din fotbalul românesc. Mulți ştiu că am făcut parte din staff-ul de conducere al echipei Unirea Urziceni, iar tot branding-ul şi ce a însemnat imaginea echipei (concept, sigla, design autocat, program meci, prezentări publice etc) mi-a aparținut.

Povestea a început simplu. Era perioada în care FC Steaua Bucureşti (actuala FCSB) era reprezentată de o siglă similară cu cea a CSA Steaua Bucureşti (o siglă care a înlocuit-o pe cea din ’86 prin proasta decizie a celor care au condus echipa imediat după ’89). Într-o discuție privată cu MM Stoica am decis să lucrăm împreună la design-ul unei sigle care să readucă spiritul adevărat al echipei care câştiga Cupa Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT

La acea vreme nimeni nu îşi punea problema continuității acelei echipe! Au fost mai multe variante de design şi în cele din urmă am decis să folosim actuala variantă, fiind apropiată de vechiul logo al Stelei. Pot spune că Mihai Stoica are multe defecte şi am şi subliniat că nu suntem prieteni… dar are o calitate: nu minte!

Chiar a pus suflet în crearea identității Stelei. Țin minte că la momentul acela mi-a spus: ‘Hai să facem ceva care să ofere suporterilor ceea ce îşi doresc! O siglă care să reaprindă dragostea față de Steaua cea veche, pentru că altfel se pierde identitatea unei echipe de tradiție şi este o lipsă de respect pentru cei care au scris istorie în fotbalul românesc’.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu cunoaşte detaliile elementelor grafice din actuala siglă, iar ea NU APARȚINE sub nici o forma celor de la CSA! Pur şi simplu şi-au însuşit munca mea şi a lui MM! Ei acuză FCSB că au folosit ilegal un brand… eu întreb altceva: Cum şi de ce foloseşte CSA o siglă însuşită cu forța ce nu le aparține şi asupra căreia nu au nici un drept? Nu tot însuşire ilegală se numeşte?”, a scris Aurelian Săndulescu, pe Facebook.

FCSB, fără idenitatea Stelei din decembrie 2014

În decembrie 2014, clubul patronat de Gigi Becali a pierdut, în urma unei decizii irevocabile, dreptul de a mai utiliza stema introdusă în 2003. Respectiva siglă e folosită în prezent de echipa de fotbal a Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care evoluează în Liga 2 Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT

Sigla a fost revendicată în mai multe rânduri de Mihai Stoica. Jurnalistul Aurelian Săndulescu i-a dat dreptate managerului general al roș-albaștrilor, dezvăluind cum a luat naștere, de fapt, sigla, .