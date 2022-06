Steaua nu se refuza! Un fotbalist a renunțat la un milion de euro pentru a juca în Ghencea

Marian Aliuță (44 de ani) a jucat pentru echipa de seniori a Stelei în două perioade, 1995-1997 și 2002-2004. Fostul playmaker a dezvăluit ce sacrificiu a făcut în urmă cu două decenii pentru a reveni la clubul său de suflet.

Marian Aliuță a renunțat la un milion de euro ca să joace pentru Steaua

Înainte să se întoarcă în Ghencea, Aliuță a evoluat la Șahtior Donțek, între 2000 și 2002. Deși a insistat să continue în tricoul „minerilor”, mijlocașul și-a dorit cu orice preț să mai joace o dată pentru Steaua.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am ascultat. Am fost la Şahtior, am luat campionatul… au fost jucători români cu mine, Florea, Daniel Chiriţă… ei îmi spuneau să nu mă duc la Steaua.

Eu le-am spus: ‘Nu, că e visul meu să ajung la Steaua!’. Pentru că acolo am crescut şi îmi doream să joc acolo. Aveam un milion la semnătură şi am venit pe 200.000 (n.r. de dolari). Am pus în balanţă că vreau să ajung la Steaua.

ADVERTISEMENT

Daniel Chiriţă şi Florea îmi spuneau exact aşa, ţin minte şi acum: ‘Piticule, rămâi aici că te iubesc ăştia, nu o să mai vezi banii ăştia niciodată. Eşti iubit aici!’.

Deci stăteam cu Ahmetov şi îmi spunea: ‘Câţi bani vrei?’. Îmi era teamă să nu facă ceva. I-am spus că nu se poate, că am semnat cu steaua. A răspuns: ‘Mă minţi, nu mai juca cu mine teatru. Spune-mi ce bani vrei!’. Îmi dăduse maşină cadou. n-am ştiut să gestionez”, a declarat Marian Aliuță, conform .

ADVERTISEMENT

Mașină de 100 de mii de euro de la Ahmetov: „Totul era posibil la Șahtior”

În trecut, Marian Aliuță a povestit și cum s-a ales cu de la Rinat Ahmetov. La Donețk, fostul playmaker a câștigat un titlu și două Cupe ale Ucrainei.

„Am primit o mașină după o victorie cu 2-1 la Dinamo Kiev. Am venit a doua zi la antrenament și patronul m-a întrebat dacă sunt mulțumit de prima dată de el. Normal că eram mulțumit, ținând cont că în România un salariu anual era cât luam eu o primă.

ADVERTISEMENT

I-am zis că am văzut o mașină care mi-a plăcut, un BMW M5. Imediat a trimis pe cineva și mi-a adus exact ce mașină doream. Până la finalul antrenamentului aveam mașina acolo. Totul era posibil la Șahtior. Plățile erau doar cash, îi depuneam la bancă”, a dezvăluit Aliuță.

ADVERTISEMENT