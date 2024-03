Ștefan Baiaram, cel mai în formă jucător de la Universitatea Craiova! Cifre excelente sub comanda lui Petev

„Alb-albaștrii” au urcat pe poziția secundă după ce au învins CFR Cluj cu 2-1, iar Ștefan Baiaram și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj în Gruia. Mijlocașul Universității Craiova a ajuns la șase goluri marcate în SuperLiga, iar cinci dintre reușite au venit în 2024.

Ștefan Baiaram, on fire la Universitatea Craiova! Cifre excelente sub comanda lui Petev

S-a sfârșit calvarul accidentărilor pentru Ștefan Baiaram, iar mijlocașul Universității Craiova este on fire în Cetatea Băniei. „Decarul” s-a pregătit cot la cot cu restul lotului în Antalya, după două cantonamente marcate de accidentări, iar acest detaliu a contat pentru starul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a început titular în 2024 cu Farul Constanța, iar Ivaylo Petev a crezut în continuare în potențialul mijlocașului. Titularul „alb-albaștrilor” i-a răsplătit încrederea antrenorului bulgar cu Sepsi OSK, atunci când i-a oferit un assist lui Crețu.

„Decarul” Universității Craiova a înscris cu FC Voluntari pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar de atunci a urmat o serie excelentă. Ștefan Baiaram a mai înscris o „dublă” cu Petrolul Ploiești, care i-a fost dedicată tatălui său adoptiv.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a marcat din nou în derby-urile cu FC U Craiova 1948 și și a ajuns la șase reușite în sezonul actual din SuperLiga. Evoluțiile de la Universitatea Craiova l-au convins și pe Daniel Pancu, care l-a convocat pentru confruntarea cu Armenia U21.

Internaționalul U21 a avut doar un singur sezon mai productiv în SuperLiga la Universitatea Craiova, atunci când era antrenat de Laurențiu Reghecampf. În ediția 2021-2022 a înscris de opt ori și a oferit trei pase de gol.

ADVERTISEMENT

„Alb-albaștrii” au intrat în lupta pentru titlu! Anunțul lui Mihai Rotaru: „FCSB nu are bancă”

, după ce „alb-albaștrii” au câștigat cu 2-1 în Gruia și au urcat pe poziția secundă din SuperLiga. Finanțatorul „alb-albaștrilor” este de părere că formația lui Gigi Becali nu are soluții pe bancă, iar acest detaliu poate conta în lupta la titlu.

“Nu e nevoie de analiză. Mai ţineţi minte ce v-am spus după meciul cu FC U? Aşa şi acum. Cred că ocaziile CFR-ului au izvorât dintr-o sumedenie de pase greşite. Puteam lua câteva, dar hai să vedem puţin. Cele mai mari ocazii au fost cea unu la unu cu Creţu şi cea în oglindă a lui Creţu.

ADVERTISEMENT

Şi noi puteam da trei până la pauză. Am suferit în prima repriză, e adevărat. Cred că ăsta a fost şi planul lui Ivaylo. Strategia a fost să îi prindem pe contre. Dar am dat această senzaţie neplăcută că am fost dominaţi total. Dar le-am dat mingea la fiecare fază. Am aceeaşi constanţă vis-a-vis de mersul la biserică.

A doua repriză a fost mult mai bună. Îmi pare rău că n-am făcut 3-0. Putea să ne coste. Aveau penalty, dar a fost offside. Eu nu ţin minte o ocazie a CFR-ului în repriza secundă. Pentru lupta la podium este etapa noastră.

Este o echipă grea, cu un antrenor foarte bun. Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under. Echipa noastră nu este constantă”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.