Ștefan Ciuculescu de la Survivor România, dezvăluiri în premieră despre Sindy. Ce spune despre fosta Războinică

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România a făcut dezvăluiri în premieră. Fostul Faimos a vorbit despre ce a făcut cu Sindy după finalul competiției.

Fostul jucător de fotbal are o părere foarte bună despre Sindy, pe care o consideră o persoană plină de energie. Înainte de a merge la mare, alături de o parte dintre foștii concurenți, Ștefan a luat-o la el acasă pe fosta Războinică.

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România, dezvăluiri în premieră

a făcut dezvăluiri în premieră despre Sindy. Recent, mai mulți foști concurenți ai sezonului doi au mers împreună la mare, la Vama Veche.

Înainte de plecare, Ștefan Ciuculescu a luat-o la el pe Sindy ca să plece împreună. Fostul Faimos a rămas uimit de energia pe care o are Szidonia Szasz, așa cum este numele ei real.

Acesta a declarat că fosta concurentă din echipa Războinicilor are atât de multă energie încât i-ar putea epuiza pe ceilalți.

„Sindy era criminală. Ea fura curent din secundă în secundă. Are o energie de te rupe în două. Dacă stai o săptămână cu Sindy, dormi o săptămână după. Te face să fii atent la ea mereu. Nu face nimic, dar se plimbă, nu are stare.

E simpatică foc. Am luat-o la mine, ca să putem merge în Vamă. Era obosită și mi-a zis că se duce să se culce, eu i-am zis că trebuie să ne trezim în câteva ore.

Mi-a zis că e obosită, eu m-am dus și mi-am făcut cafeaua, m-am pregătit. Când o văd pe Sindy în sufragerie, căuta telecomanda și mi-a zis deodată că i-a trecut somnul”, a declarat Ștefan la „Ștafeta mixtă”, potrivit

Ștefan a vorbit despre nominalizarea lui Cosmin Stanciu

l-a nominalizat pe Cosmin Stanciu atunci când a ieșit favoritul publicului din echipa Faimoșilor. Zanni și Sebastian au fost extrem de deranjați de votul colegului lor.

După Consiliu, Ștefan Ciuculescu a vorbit cu Cosmin ca să se asigure că nu este afectat de nominalizarea lui, după cum a recunoscut pentru aceeași sursă.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit din acel consiliu a fost să merg și să vorbesc cu Cosmin. Nu știu dacă era afectat sau șocat, asta am simțit să fac în acel moment. Asta am făcut. În rest, nu am considerat că am avut o problemă cu el”, a mai declarat fostul Faimos.

Ștefan Ciuculescu a stat mai bine de două luni în jungla din Dominicană, însă a câștigat rapid simpatia publicului. În egală măsură, Ștefan a stârnit și controverse din cauza atitudinii sale impulsive.