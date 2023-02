Ștefan Iordache ar fi împlinit 82 de ani! Cum și-l amintește Silviu Biriș: “Un Prinț al teatrului”

Cunoscutul actor Silviu Biriș își amintește de perioada în care a jucat alături de Ștefan Iordache și de Maia Morgenstern în ‘Ecaterina cea Mare’. În exclusivitate pentru FANATIK, el ne povestește secrete din trecut, momente trăite alături de regretatul actor.

Ștefan Iordache ar fi împlinit 82 de ani: “Îl priveam ca pe un monstru sacru, iubit de public și de cineaști”

Marele actor Ștefan Iordache s-a născut pe dat de 3 februarie 1941 la Calafat și a plecat dintre noi pe A jucat pe scena teatrului românesc timp de aproape 50 de ani, a fost actor de televiziune, voce și actor de radio și a jucat în numeroase filme dintre care amintim: ‘Ticăloșii’, ‘Eu sunt Adam’, ‘Cel mai iubit dintre pământeni’.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul actor Silviu Biriș ne spune ce fel de om a fost Ștefan Iordache, un adevărat monstru sacru al teatrului și al cinematografiei românești.

Silviu Biriș vorbește despre experiența de a juca alături de marele actor, despre tabieturile dar și despre superstițiile celui care a fost și va rămâne Prințul teatrului.

“Eu nu am măsura să vorbesc despre un actor așa cum era Ștefan Iordache pentru că îl priveam ca pe un monstru sacru pe care oamenii l-au iubit, regizorii și mediul teatral l-au răsfățat. A fost un Prinț al teatrului, dorit de public, de cineaști. Numele lui pe orice afiș aducea lumea în sală, aducea bucurie, notorietate și bani pentru cine era interesat de așa ceva.

Când s-a afișat distribuția în spectacolul ‘Ecaterina cea Mare’, succesul cu Ștefan Iordache era garantat. Mai ales că în rolul Ecaterinei juca Maia Morgenstern, un nume internațional. Și eu acolo, lângă ei, al treilea rol ca importanță” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, .

“Mi-am luat la revedere de la Ștefan Iordache într-o zi ploioasă de vară”

Silviu Biriș își amintește cum a ajuns să joace alături de maestrul Ștefan Iordache și de Maia Morgenstern în spectacolul ‘Ecaterina cea Mare’ și cât de scurt a fost timpul în care a trebuit să se pregătească. De asemenea, remoreaza ultima întâlnire cu cel pe care nu-l va uita niciodată, Ștefan Iordache.

“Nu am avut foarte mari emoții pentru că timpul nu ne-a permis, aveam un deadline, iar unul dintre actori renunțase pentru nu se se înțelesese cu regizorul, așa că am venit eu în locul lui.

Mi-au zis că într-o lună avem premieră și, din păcate, am jucat numai 3 spectacole. Mi-am luat la revedere de la Ștefan Iordache într-o zi ploioasă de vară, eu plecam cu copiii la Viena, el era cu soția în mașină. Ne-am îmbrățișat din priviri, am avut parte de o mare îngăduință din partea dumnealui eu, tânăr aspirant. Eram deja la Viena când am citit că a murit. Am fost devastat și am plâns”, își aminește Silviu Biriș.

“Ștefan Iordache avea multe superstiții”

Cunoscutul actor Silviu Biriș dezvăluie care erau superstițiile maestrului Ștefan Iordache, ce făcea dacă vedea pisica neagră sau pisica albă pe stradă și ce i-a plăcut să facă în ultima perioadă a vieții sale.

“Ștefan Iordache avea multe superstiții, dacă vedea o pisică neagră se dădea în spate. Dacă vedea o pisica albă se dădea în spate să nu cumva să fie gravidă și să aibă și un pisoi negru.

Dacă eu mă duceam cu 2 ore înainte de spectacol la teatru, el se ducea cu 3 ore înainte. De asemenea avea tabieturile dumnealui, mai fuma. În ultima parte a repetat cu o stare febrilă, avea o problemă de sănătate, care anunța probabil și finalul său” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Silviu Biriș.

“Iubea muzica bună și lăutăria”

Ștefan Iordache s-a mutat cu părinții în București când era copil și a stat în cartierul Rahova. La școală a fost mai bun la matematică și fizică decât la materiile umaniste. La 16 ani a vrut să dea la medicină dar a picat așa că a decis să dea la teatru. Ultimul său rol a fost Prințul Potemkin, în piesq ‘Ecaterina cea Mare”, în 2008, la Teatrul Național.

“M-a rugat la un moment dat să-i aduc ziare vechi, mai ales tabloide. Pesemne îi plăceau culorile, mai citea niște rubrici care îi plăceau. Iubea muzica bună și lăutăria, era un boem, nu un alcoolic așa cum s-a mai spus, nu își pierdea timpul să stea pe telefon. L-am iubit foarte mult chiar dacă a fost o perioadă scurtă. Dumnezeu să-l țină în lumina Sa!” spune Silviu Biriș.