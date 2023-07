Ștefan Stan de la Vocea României face 45 de ani: “Carisma mea a cucerit-o pe Lady Gaga”

Ștefan Stan de la Vocea României împlinește astăzi 45 de ani. Cunoscutul cântăreț își aduce aminte de sfaturile primite de la mama lui și de cum a fost învățat să prețuiască banii câștigați.

Ștefan Stan face 45 de ani. Artistul suferă și acum după tatăl său

Astăzi, 2 iulie 2023, Ștefan Stan de la Vocea României împlinește 45 de ani. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscutul cântăreț ne spune că toată viața a trăit momentul și nu și-a făcut planuri. Mărturisește că, cu câteva luni înainte că tatăl lui să moară, au reușit să vorbească și să-și ceară iertare unul altuia. Ștefan Stan își amintește de prima întâlnire cu soția lui, care nu știa cine este celebrul cântăreț.

Aflăm cum, din cauza unei infecții și a neglijenței medicilor din țară, era să moară și cum a cucerit-o pe Lady Gaga cu tupeul și felul lui sincer de a fi. Ștefan Stan recunoaște că îi este foarte greu să facă naveta România-Germania și că este un tată care își răsfață maxim fetele.

“Trăiesc momentul și atâta tot”

La mulți ani, Ștefan Stan. Cum e viața la 45 de ani?

-Cum să fie, miros de iasonie pe un câmp de viorele. (râde, n. red.)

Ai vreun vis neîmplinit încă?

-Nu trăiesc din vise, eu nu îmi clădesc visuri pe care să vreau să le împlinesc. Dacă mâine nu este o certitudine, nu aș vrea să-mi creez deziluzii. Trăiesc momentul și atâta tot.

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-În funcție de ce momente aveam și cadourile erau în funcție de ce aveam, atunci, nevoie. Dacă îmi trebuiau ciorapi, asta primeam. Dacă aveam nevoie de un costum, costum primeam și când aveam nevoie de bani aia primeam. Petrecerile mele erau foarte mici și foarte restrânse, și cu bugete la fel. Nu am fost o familie de avuți, am avut, dar nu am fost avuți.

Cum era Ștefan Stan la 20 de ani și cum este acum, la 45? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

-Ștefan, la 20 de ani, era cum nu este acum, la 45. De pierdut nu am pierdut nimic, iar de câștigat, clar experiență și viață. Foarte multă experiență.

Ștefan Stan: “Am fost învățat să muncesc și să-mi câștig singur pâinea”

Ai avut o copilărie nu tocmai ușoară. N-ai început cu muzica, ci în construcții. Cât ai rezistat până să-ți urmezi adevărată vocație?

-Nu pot să spun că nu a fost ușoară. De fapt, am avut o copilărie frumoasă, am fost învățat să muncesc și să-mi câștig singur pâinea. În rest am fost lăsat să fac tot ce vreau. A fost o copilărie foarte frumoasă. Rolul mamei mele, că doar ea m-a crescut, a fost să aibă grijă de mine, să mă ocrotească.

M-a învățat să muncesc, să învăț ce înseamnă valoarea banului, să nu-i primesc și să-i ‘arunc’ peste gard. Am început să lucrez în construcții pentru asta se putea face pe vremea aceea. Aveam 14 ani, chiar dacă mi-aș fi dorit nu putea deveni medic din prima (râde, n. red.). Iar despre muzică… trebuie să o întrebi pe ea, eu nu am făcut nimic.

Ce a însemnat, pentru tine, ‘Vocea României’? Te-ai îndoit, vreodată, de tine și de ce poți face?

-Pentru mine, ‘Vocea României’ a însemnat doar o altă etapă în viața mea. Nu m-am așteptat la finalul pe care l-am realizat, și pentru mine a fost o surpriză.

Întâlnirea cu Lady Gaga: “Sunt tupeist dar nu nesimțit”

Cum ai convins-o pe Lady Gaga să facă o poză mai…neobișnuită cu tine?

-Am fost eu, foarte natural și direct. Pot spune clar că am fost pur și simplu eu, fără mască sau fără să joc vreun rol. Sunt tupeist, dar nu nesimțit și cred că asta și-a spus cuvântul. Carisma mea a cucerit-o pe .

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Da, la Oradea trebuia să cânt la o nuntă foarte elegantă. High class, cum sunt cam toate nunțile la care cânt. Și, înainte să urc pe scenă, mi s-au agățat pantalonii de la costum în șuruburile de la scenă. Mi s-au rupt de sus până jos. A trebuit să iau pantalonii unui ospătar, cu două numele mai mari că eram, efectiv, în fundul gol.

“Am învățat să mă detașez de certuri, să nu repet așa ceva”

Cum spuneam, ai avut o copilărie grea, cu multe certuri în familie. Cum ai reușit să mergi mai departe, să nu repeți nimic din ce-ai văzut în casă?

-Am învățat de la mama că sunt responsabil pentru ce fac eu, nu pentru ce fac alții. Am învățat să mă detașez de certuri, să nu repet, eu, pentru mine, așa ceva. Am învățat, de asemenea, că prietenii îți vor deveni străini și că străinii îți vor deveni prieteni.

Cel mai greu moment: “Ne-am cerut iertare unul altuia”

Cum ai reușit să faci ‘pace’ cu tatăl tău? De curând a plecat dintre noi. Ai reușit să îi spui tot ce ai avut pe suflet?

– și i-am spus ce aveam pe suflet, plus și minus. Ne-am cerut iertare unul altuia și, la nici câteva luni, a plecat dintre noi. Sunt mulțumit și satisfăcut de acest close up.

Înainte de asta ai suferit o operație care a durat 6 ore jumate. Ce s-a întâmplat, exact? Cum te simți acum?

-Acum sunt bine, am terminat tot ce trebuia să fac. Am ajuns în această situație din cauza neglijenței și nepăsării unui medic din România. Datorită lipsei de experiență și multe altele. Am făcut o infecție, acum este irelevant. Puteam să mor.

Prima întâlnire cu soția: “Habar nu avea cine sunt, era speriată”

Când te-ai îndrăgostit, cu adevărat, prima dată?

-Cred că pe la 22 de ani. Eram atât eram atât de îndrăgostit încât mergeam pe jos până la ea, doar să o țin de mâna până adormea. Eu stăteam în Piața Romană și ea în 13 Septembrie. După ce adormea mă întorceam, pe jos, acasă.

Îți mai aduci aminte prima întâlnire cu Simona? Cine pe cine a cucerit?

-Prima întâlnire a fost pe facebook. I-am scris și am invitat-o la o cafea, la Isoletta. Am lăsat-o acolo la masă, mă chema toată lumea să vin să cânt. M-am distrat toată noaptea. Am încercat s-o iau cu mine, dar habar nu avea cine sunt, era speriată, și cam asta a fost prima întâlnire. Mi-a plăcut eleganța ei, liniștea pe care o emitea. Cred că ea m-a cucerit pe mine.

“Tăticul Ștefan este marionetă”

Cum este tatăl Ștefan? Reușești să te impui în fața fetițelor sau tati le face toate plăcerile?

-Tăticul Ștefan este cel mai iubitor și cel care le răsfață cel mai mult. Tăticul Ștefan face ca mașina, ca un cal, este marionetă. Eu am alte concepții, credeam că voi ‘umbla’ cu pușca când vor crește, dar m-am înșelat. Nu trebuie pușcă, trebuie să construieșți până la o vârstă când începe să intervină raționamentul.

Dacă în momentul în care apare acest raționament copilul este dezechilibrat și nu exiata ceva bun, este vina părinților întotdeauna. Ei trebuie să-i învețe ce 7 ani de acasă. Trebuie să te zbați că acei ani să fie de calitate pentru că acești ani îl vor ghida pe copil pe drumul adolescenței.

Cât de greu îți este să faci naveta că să-ți vezi familia? Fetele au înțeles?

-Este foarte dificil cu timpul, dar toată lumea a înțeles că este vorba de un moment, și atât. Probabil când vor mai crește , și tot așa.

“Poker-ul este o strategie, nu este chiar un joc de noroc”

Și, ești norocos la poker, sau trebuie o tehnică anume? Înțeleg că joci de foarte mulți ani.

-Îți trebuie o tehnică pe care o ai în permanență cu tine dar care trebuie să fie însoțită și de noroc. Iar dacă nu ai ‘run’ nu poți, degeaba ști să joci dacă nu ai cărți. Poker-ul este o strategie, nu este chiar un joc de noroc. Trebuie să ști să minți frumos.

Ce nu știe lumea despre ține și ai vrea să spui azi?

-Am mers o perioadă la tir, dar m-am lăsat. Și ce nu știe lumea despre mine este că îmi place să trăiesc. Să trăiesc pur și simplu, că nu-i așa de ușor să faci asta. Cuantific fiecare moment și situație din viața mea. Pentru mine, toate momentele au importanță.

Dacă te-ai întâlni acum cu Ștefan cel mic, ce sfat i-ai da?

-Să aștepte să devină mare, asta i-aș spune. Nu aș chimba nimic. I-aș zice să aștepte doar, să se facă mare.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Din punct de vedere profesional, vreau să-mi schimb stilul muzical. Sunt genul de om care nu-și face planuri, fac ceea ce simt tot timpul. Mă gândesc să pregatesec un spectacol cu public, destul de măricel. Sunt în discuții cu sponsorii.