Ștefan Stan, decizie radicală legat de viața de familie. De ce locuiește departe de soție

Cunoscutul artist a luat o decizie radicală legat de viața de . Vedeta a spus abia acum de ce locuiește departe de soție și de fiicele sale, care au ales să plece din România și să se stabilească la Rottenburg.

Ștefan Stan, hotărâre majoră în privința soției și a fetelor. Motivul pentru care Simona stă în Germania

Ștefan Stan se află în momentul de față alături de partenera de viață, Simona, o frumoasă blondină care l-a făcut tată de două ori. Tânăra care este mai mică decât vedeta a decis să o ia de la zero în Germania, unde cântărețul le vizitează destul de rar.

„Eu sunt în Germania acum, la fete. Mă întorc în țară de Moș Nicolae, am evenimente începând cu 6 decembrie, un program nebun. Acum sunt în concediu în Germania, cu familia, pentru două săptămâni.

Stau împreună cu fetele mele aici, apoi mă întorc în București. Ele s-au mutat în Germania, de 6 luni deja, fetele au grădiniță aici. Așa am decis cu soția că este cel mai bine pentru viitorul lor.

Din cauza acestei schimbări din viața noastră, mulți zic că ne-am despărțit dar nu e vorba de niciun divorț! Ele s-au mutat aici și eu stau acasă, la București.

Trebuie să muncesc, trebuie să fac bani, am concerte, am cariera mea de artist, eu mă ocup de ale mele și le vizitez în Germania cam o dată la două luni”, a dezvăluit Ștefan Stan pentru .

Ștefan Stan, între viața de familie și carieră

Ștefan Stan este prins între viața de familie și carieră. Fostul iubit al prezentatoarei Andreea Mantea se concentrează enorm pe muzică, dovadă că a lansat de curând o piesă nouă, de iubire, intitulată Șah în dragoste.

Cântărețul are o perioadă foarte aglomerată pe final de an și din păcate, nu va petrece sărbătorile de iarnă alături de familia sa. Vedeta nu va sta în Germania, ci în România, unde are mai multe concerte și spectacole.

Artistul speră să stea alături de , Simona, și de cele două fete, Elif și Mira, undeva după Anul Nou.