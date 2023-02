Ștefan Târnovanu, boost de încredere după gafa care a „îngropat-o” pe FCSB cu U Craiova. Ce surpriză i-au făcut roș-albaștrii. Video

. După ce a blocat in extremis un șut pe care scria gol al lui Elvir Koljic, portarul în vârstă de 90+1 a comis în minutele de prelungiri, atunci când, la un corner, i-a permis vârfului bosniac să înscrie primul gol din acest sezon.

Ștefan Târnovanu, susținut de FCSB după gafa din meciul cu Universitatea Craiova

Ca urmare a remizei din etapa cu numărul 26 din SuperLiga, FCSB a rămas pe locul 3, cu 48 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Farul Constanța. Enervat de eroarea lui Târnovanu, în vârstă de 22 de ani. Și pentru golul egalizator al oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Dacă mai face una d-asta (n.r. Ştefan Târnovanu), apără Vlad. Ce să cauți acolo? Dădeau cu capul, erau cinci acolo. Și Cristea, dă bă cu capul! Tot timpul sare la cap cu capul în jos. De-aia nu joacă. Păi sari la cap cu capul în jos? Sari cu capul în sus”, a transmis Gigi Becali, după FCSB – U Craiova 1-1.

În ciuda amenințărilor lui Becali, la patru zile distanță de la meciul cu Universitatea Craiova, FCSB a postat pe Instagram un un montaj video cu mai multe intervenții salvatoare ale lui Târnovanu, cu următorul mesaj: „În cazul portarilor, în memoria colectivă rămân, de regulă, erorile. Dar ce părere aveți despre intervențiile lui Ștefan Târnovanu din acest sezon?”.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Cum s-a scuzat Târnovanu pentru gafa care a „îngropat-o” pe FCSB în meciul cu Universitatea Craiova

Titular de drept în poarta FCSB-ului, Ștefan Târnovanu poate fi o soluție și pentru buturile echipei naționale. El a debutat în mandatul lui Edi Iordănescu, toamna trecută, în amicalul câștigat de „tricolori” în Moldova, scor 5-0.

Goalkeeperul ieșean va avea însă concurență aprigă la prima reprezentativă. FANATIK a anunțat în exclusivitate că, pentru debutul preliminariilor lui Euro 2024,

ADVERTISEMENT

„Un meci început perfect, cu gol în minutul 1. Am controlat prima repriză, cred că au avut un singur șut pe poartă. Cred că am făcut pasul în spate cam devreme, iar din păcate au dat acel gol. Din ce am înțeles, Tamm a dat în adversar la cornerul din care am luat gol.

Domnul de la centru a spus că e 6 metri, iar tușierul a dat corner. A venit un gol norocos, o ieșire neinspirată a mea, Koljic dă cu capul, balonul se lovește de Cristea și se scurge în poartă. Asta este, ne montăm, și încercăm să câștigăm următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

Ținând cont că nu am reușit să facem 2-0 a trebuit să ne apărăm. Îmi pare rău că nu am făcut-o până la final. Trebuie să fim mai maturi dacă vrem să câștigăm campionatul”, a declarat Ștefan Târnovanu, după remiza cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT