Gigi îl scoate din primul 11 pe Iulian Cristea! Reacții tranșante la Fanatik SuperLiga. „E cea mai mare greșeală! Numai Becali poate să distrugă!” Video exclusiv

Iulian Cristea, revenit la FCSB după accidentarea din vara anului trecut, al cărui verdict crunt a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, a fost după remiza dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor 1-1. Patronul roș-albaștrilor a precizat că îl va scoate din echipa de start pe internaționalul român, deși fundașul a revenit cu succes în echipa pregătită de Pintilii.

Vivi Răchită, reacție tranșantă după ce Becali a decis să-l scoată din echipa de start pe Iulian Cristea: „Singurul pericol pentru FCSB este Gigi însuși”

Pe rând, specialiștii FANATIK SUPERLIGA au avut reacții tranșante după ce Gigi Becali l-a criticat pe Iulian Cristea și a anunțat că îl va scoate din echipa de start a FCSB-ului. Patronul roș-albaștrilor , pe Iulian Cristea pentru golul încasat de roș-albaștrii în derby-ul cu Universitatea Craiova.

„Pe Cristea l-au făcut varză și înainte de accidentare. Nu-i place de Cristea ce să mai. Dar Cristea e jucător de echipă națională. Singurul pericol pentru FCSB este Gigi însuși. Doar el poate să distrugă prin schimbările pe care le face.

Jucătorii se uită la TV. Probabil lui Cristea nu-i convine acum. ‘Bă, frate am intrat cu CFR. Am bătut, am jucat corect. Acum mă scoate?’ Lui Nemec ce să-i zici că și-a dat autogol? Pe Târnovanu nu l-a scos că trebuie să-l ia la echipa națională, trebuie să-l vândă.

La 27, 28 de ani ce să mai… Poate Becali se consultă cu Pintilii, acesta vine cu argumente clare și normal că îl convinge”, a fost reacția tranșantă a lui Valeriu Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță îl vede pe Iulian Cristea la fel de important ca „perlele” de la FCSB: „Cum este Tavi Popescu, Coman sau Compagno”

Iulian Cristea a revenit la FCSB după accidentarea de la naționala României în derby-ul cu CFR Cluj. Fostul fotbalist de la Gaz Metan Mediaș a avut o prestație bună atât contra campioanei, cât și împotriva Universității Craiova. Iulian Cristea a deviat decisiv mingea la golul lui Edjouma, iar Robert Niță, colaborator permanent al emisiunii FANATIK SUPERLIGA, este convins că este o mare greșeală făcută de Gigi Becali.

„Va fi o greșeală foarte mare. Uite cum arată ultimele jocuri când revine Cristea după accidentare și să vedem lucrurile în ansamblul lor. Cristea vine după o pauză de nouă luni de zile, după o intervenție chirurgicală și este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB.

Nu numai pe faza defensivă, apare bine și la fazele fixe. Primul gol, practic, iese de la el. Un corner executat foarte bine de Coman, n-a mai încercat să bată pe poartă că nu-i plăcea lui Becali. Dă șutat pe colțul scurt, vine Cristea foarte bine cu marcaj, deviază mingea spre poartă, o respinge portarul și Edjouma o bagă.

Cristea este la fel de important în joc cum este Tavi Popescu, cum este Coman, cum este Compagno pentru FCSB. Și îi este greu să bată pe un picior, să sară, când Târnovanu și cu adversarul sunt în cârca lui”, au fost cuvintele lui Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Bănel Nicoliță, convins că Gigi Becali va face o greșeală dacă îl va scoate pe Cristea: „A jucat perfect”

Bănel Nicoliță este de aceeași părere și consideră că excluderea lui Iulian Cristea din echipa de start a FCSB-ului va constitui un mare minus inițiat de Gigi Becali. „E o greșeală să nu-l bagi pe Cristea pentru că a venit după o accidentare. A jucat perfect cu CFR și vine al doilea meci în care să zicem că a fost o fază fixă.

Nu ai cum să-l critici după o fază fixă. Cristea e mai bun decât Dawa din punctul meu de vedere. Becali se consultă cu Pintilii și iau măsuri, dar e o greșeală să nu-l bagi pe Cristea din moment ce cu CFR joacă foarte bine.

La meciul cu Universitatea Craiova îți deviază pentru primul gol, apoi urmează o fază în care nu greșește doar el. Este și portarul și așa mai departe”, a spus și Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali a anunțat că Florinel Coman și Octavian Popescu vor juca împreună la FCSB: „Va fi greu să dea randament”

„Sună foarte frumos, dar va fi foarte greu”, a fost reacția lui Bănel Nicoliță după ce Gigi Becali a anunțat că Florinel Coman și Octavian Popescu vor juca împreună încă din primul minut la FCSB. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că cel care va fi nevoit să își schimbe poziția va fi Octavian Popescu.

Robert Niță este convins că cei doi fotbaliști nu vor dea randament împreună, în timp ce Vivi Răchită consideră că există varianta ca cei doi fotbaliști ai roș-albaștrilor să fie pe teren împreună.

„Eu nu cred că va fi greu să joace împreună, ci va fi greu să dea randament împreună. Că de jucat vor juca”, a spus Robert Niță. „Dacă aș gândi ca Gigi Becali, economic, aș juca 4-2-3-1. Cu Edjouma și Olaru mijlocași centrali.

L-aș scoate pe Șut că este în ultimele șase luni de contract, aș juca cu Florinel în stânga cu Tavi în centru și Cordea în dreapta și Compagno”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită.

