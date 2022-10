Ștefan Târnovanu, distrus după ce a luat 5 goluri de la Silkeborg: ”O să vedem dacă mai pot dormi. Mi-e rușine”

Cu de Nicolae Dică, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, vicecampioana României a fost călcată în picioare de formația daneză, care s-a impus cu 5-0.

Ștefan Târnovanu își pune cenușă în cap după meciul cu Silkeborg

La finalul întâlnirii Silkeborg – FCSB 5-0, din etapa a 3-a a fazei grupelor Conference League, portarul Ștefan Târnovanu a apărut extrem de abătut și a declarat că îi este greu să vorbească după o astfel de umilință.

ADVERTISEMENT

”Nu prea ar mai fi nimic de spus, îmi pare rău pentru cum s-a desfășurat meciul, mie unul îmi e rușine, nu credeam că echipa noastră poate trăi așa ceva vreodată, dar am început meciul foarte rău, am luat două în primele șapte minute. În prima repriză, din trei șuturi au avut trei goluri, așa s-a decis soarta meciului.

Când iei 5 goluri din 6-7 șuturi rămâne un moment trist, dezamăgitor, mergem înainte, sperăm ca în campionat să facem o treabă mai bună și să câștigăm. Mă motivez pentru meciul din campionat ca și până acum, fiecare meci îl tratez cu seriozitate, mă antrenez și dau tot ce am mai bun.

ADVERTISEMENT

O să vedem dacă mai pot dormi, sunt dezamăgit, frustrat, supărat. Nu mai e nimic de zis. Trebuie să câștigăm și în campionat, să legăm mai multe victorii la rând și să ne ridicăm din acel loc.

Am ajuns pe ultimul loc, avem un singur punct, mai avem 3 meciuri, le vom juca și pe acelea cum vom putea noi mai bine, sper că nu va fi același rezultat ca în seara asta. Îmi pare rău și pentru suporteri, care au venit până aici și cei de acasă, e dezamăgitor”, a declarat Târnovanu, pentru .

ADVERTISEMENT

Oaidă le cere scuze suporterilor

La rândul său, mijlocașul Răzvan Oaidă a catalogat rezultatul final ca fiind o rușine pentru FCSB și crede că va urma o discuție între jucători și antrenorul Nicolae Dică pentru a vedea cum pot ieși din această criză.

”E clar, nu mai e nimic de spus. O seară neagră pentru noi, trebuie să uităm cât mai repede, să băgăm capul în pământ. Un rezultat rușinos, nu ne așteptam, deși am lăsat acasă câțiva titulari, consider că am pregătit bine meciul. Dar, rezultatul a fost rușinos.

ADVERTISEMENT

Sunt multe de spus, acum la cald nu are rost să vorbim. Vom face analiza și vom vorbi în vestiar. Împreună cu mister vom avea o discuție, pentru că trebuie să rezolvăm situația. Era normal ca suporterii să fie supărați pe noi, îmi cer scuze și ne pare rău pentru rezultatul ăsta.

ADVERTISEMENT

Sper că ne vom revanșa în campionat și în meciurile următoare. Cum s-a mai discutat, e clar că ne bazăm pe campionat. Nu ne aflăm într-o poziție bună care să ne facă cinste și ne focusăm pe campionat și pe ce avem de făcut acolo.

Da, ce mai e de spus? E clar, un rezultat rușinos, o prestație foarte proastă. Cu siguranță ne vom reveni. Vom discuta împreună cu mister și împreună cu cei din vestiar și vom vedea ce rămâne de făcut”, a afirmat Oaidă.

Silkeborg s-a distrat cu FCSB, în etapa a 3-a din Conference League, iar danezii intră pe în Europa.