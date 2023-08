Stelian Ogică, dezvăluiri fără precedent despre soția lui: ”Are cea mai grea meserie din lume”

Stelian Ogică face dezvăluiri exclusive despre iubita lui soție, cu 35 de ani mai tânără. Infidel toată viața, Ogică se declară de neclintit acum, de neispitit.

Stelian Ogică vrea să-și țină secretă noua iubire

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Stelian Ogică ne spune cu a învățat după anii petrecuți la pușcărie. Aflăm cu ce se ocupă în prezent și câte case a construit până acum.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ne spune că își dorește ca întâlnirea cu noua lui iubită să rămână o enigmă. Ogică mărturisește că își dorește să devină străbunic și ne spune cum a apărut pasiunea lui pentru Loto. Aflăm de cine s-a îndrăgostit prima dată Spaima Loteriei și ce copilărie grea a avut.

Stelian Ogica:“Am fost foarte amărât, sărac și sacrificat”

De ani buni ai dispărut din lumina reflectoarelor. Cu ce te ocupi, acum, mai exact?

-Închei din Prelungirea Ghencea, de 30 de case. Colateral am grijă de foarte tânăra și frumoasa mea nevastă.

ADVERTISEMENT

“Vreau sa rămână o enigmă”

Cu ce se ocupă, exact, și cum v-ați cunoscut?

-Vreau sa rămână o enigmă cum ne-am cunoscut. Meseria ei este foarte specială, foarte grea, poate cea mai grea din lume și sper ca într o zi sa fie numarul 1.

“Nu dobândisem maturitatea și mentalitatea din prezent”

Cum este tatăl Ogica? Cum erai când Raluca era mică și cum ești acum?

-Când era nu dobândisem maturitatea și mentalitatea din prezent.

“Sper să mă pot bucura și de statutul de străbunic”

Dar bunicul Ogică? Puțini oameni te văd în această postură.

-Să fii bunic este un mare privilegiu a ființei umane și sper să mă pot bucura și de statutul de străbunic.

ADVERTISEMENT

Din 2001 pânâ în 2003 ai fost închis. Ai mers până la a face plângere penală la Strasbourg. Cu ce ai rămas din acea experiență?

-Am rămas cu un gust amar și cu o lecție de viață.

“Am fost foarte amărât, sărac și sacrificat”

De când a apărut pasiunea pentru Loto? E nevoie de noroc sau de strategie ca să câștigi?

-Pasiunea a apărut cred că din adolescență, orice copil visează la a-și schimba traiul și calitatea vieții. Ca să ți se îndeplinească astfel de vise trebuie să muncești, să fii perseverent și sa urmărești un obiectiv constructiv financiar. Asta mi-am dorit tot timpul. Când eram mic am fost foarte amărât, sărac și sacrificat. Bucuria mea este ca am depășit acest handicap, nu aș putea spune că sunt un om bogat însă aș putea spune că sunt foarte împlinit și sănătos mental.

Trăiesc într-o proprietate deținută si locuita de familia mea (bunicii, străbunicii mei) de aproape 500 de ani. Obiectiv în lucru de a certifica istoric această moștenire. Exista o strategie, iar strategia mea este foarte specială, te poate ajuta sa îți forțezi norocul. Mai nou caut o echipă pentru a mă reapuca , mai multe persoane. Să investim sume modeste pentru un bilet comun care într-o zi să fie un câștig de multe milioane.

ADVERTISEMENT

Apropo de risc, când simți că ai riscat cel mai tare, în viața ta?

-Am fost și sunt un pasionat al ‘volanului’. Vitezele excesive pe care le- am atins, de multe ori în condiții de oboseală sau drum lung, consider că au fost cele mai mari pericole ale vieții mele.

Cum a fost copilăria ta?

-Golăneam înfometat de dimineață până seara.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-În perioada liceului am început timid și am terminat rebel.

“De o fată de la țară”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Îmi aduc aminte că m-am îndrăgostit prima dată în școala generala de o fată de la țară, care nici până în ziua de astăzi nu știe acest lucru.

“Aș putea să-i spun muncă silnică”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat la vârsta de 12-13 ani prin multă muncă, aș putea să-i spun muncă silnică. Pe timpul vacanței mergeam la fermă muncind de dimineață până seara pe câmp, doborât de canicula verii. Rezultatul fiind o bicicleta de top la vremea respectivă și imbrăcăminte. Am fost pasionat de mic de haine.

“O viață întreagă am fost infidel”

Cum te-ai descrie, sincer, fidel sau infidel?

-O viață întreagă am fost infidel însă in momentul prezent pot spune că sunt cel mai fidel. Nicio ispită nu mă poate dezechilibra.

Îți place să gătești?

-Gătitul nu este o pasiune, dar dacă mă străduiesc fac una din cele mai bune ciorbe țărănești de pui.

“Nu sunt avid de putere, de bani”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Conștientizez că sunt muritor, mai degrabă aleg liniștea mentala și partea financiară necesara unei vieți decente. Nu sunt avid de putere, de bani, de interese, de faimă sau de funcții. Trăiesc într-unul dintre cele mai vechi sate din România, unic ca denumire, Mirau, într-o proprietate de 15.000 mp.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Sa răspund la întrebarea referitoare la faimă nu ar fi sănătos pentru mine. Cei ce devin persoane publice și li se urcă faima la cap, își fac o viață mai greoaie si mult mai obositoare.

Daca ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Aș evita să cunosc persoane care au fost în jurul meu și care mi-au adus probleme.

“Să învețe temele predate în școală”

Daca te-ai întâlni acum cu Stelian Ogica cel mic, ce sfat i-ai da?

-Să învețe temele predate în școală, sa fie un sportiv model, sa se odihnească mai mult si sa se hrănească sănătos.