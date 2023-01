Cântăreața Steliana Sima împlinește 58 de ani: “Am fost o luptătoare“

Steliana Sima împlinește astăzi, 6 ianuarie 2023, 58 de ani. Celebra cântăreață pare să nu-și arate niciodată vârsta, a rămas o perfecționistă și recunoaște că a muncit și a luptat mult pentru notorietate.

Steliana Sima, luptătoare și la 58 de ani

De ziua ei, celebra cântăreață de muzică populară Steliana Sima face dezvăluiri în exclusivitate, pentru FANATIK, despre viața și cariera ei. Celebra cântăreață recunoaște că a devenit mult mai atentă la kilograme și la aspectul fizic și ne spune că cea mai mare dorință a ei este să mai vadă o iarnă ca în copilărie, când scârțăia zăpada sub tălpi.

Steliana Sima recunoaște că cea mai mare bucurie a ei este faptul că părinții îi sunt încă în viață și că mama este veriga de legătură a familiei sale. Aflăm care este cea mai mare realizare a celebrei cântărețe de până acum și cum era la 20 de ani vs vârsta pe care o împlinește azi, ce simte că a pierdut și ce a căștigat.

“Am grijă să mă întrețin în saloanele de înfrumusețare”

La mulți ani, Steliana Sima! Tu nu-ți arăți niciodată vârsta. Cum reușești?

– Sunt foarte atentă de la vreme încoace am început să mă iubesc mai mult, să mă prețuiesc, să nu mai am așteptări din partea celor care mă înconjoară să facă mai mult decât aș putea să fac eu pentru mine. Acum am început să fiu preocupată de ce mănânc, de cât mă odihnesc și cât muncesc, cum să-mi administrez mai bine timpul. Am grijă să mă întrețin în saloanele de înfrumusețare și să merg la holistică.

Acum sincer, vârsta este doar un număr sau mai simți anii pe ici, pe colo?

-La un moment dat simt că nu mai e ca la 20 sau la 30 de ani, mai am aprope un an și fac 60 de ani. Până acum am reușit să-mi dau seama că fiecare vârstă, de la un timp anume, pare un prag pe care-l treci și se simte. Am simțit de la 40, 45 și tot așa, că au apărut niște kilograme, nu multe. După 50 de ani este greu să mai gestionezi aceste kilograme. Trebuie mai multă muncă și atenție pe mișcare și nutriție. Eu am apelat care au dat rezultate foarte bune și am scapat de celulită.

Steliana Sima: “Tânjesc după iernile din copilărie când scârțâia zăpada sub picioare”

Cum petreci azi? Ce îți dorești cel mai mult de ziua ta?

-De regulă de ziua mea mă întorc la părinți. De Crăciun mă duc la ei, vin în Bucureșți pentru Revelion apoi mă întorc la ei. De Bobotează merg la biserică, în primul rând dimineața acolo sunt.

Îmi doresc foarte mult să fie gerul acela de Bobotează pe care mi-l amintesc din copilărie, să-l simt în obraji și să am chiciură pe gene și sprâncene. Eu sunt născută iarna și ador gerul. Tânjesc după iernile din copilărie când scârțâia zăpada sub picioare.

Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată?

-Nu-mi doresc nimic în mod se special, eu mă bucur mai mult spiritual că vine ziua mea sau că vin sărbătorile, mă bucur că părinții mei încă trăiesc, că mama face mâncarea tradițională pe care eu niciodată nu o nimeresc, că ne adunăm de sărbători să povestim și să râdem.

Crăciunul și Paștele le petrec în familie, așa am ales eu și cel mai frumos cadou este că faptul că suntem împreună, că avem o familie frumoasă și că mama este veriga de legătură dintre noi. Plus că eu sunt Moș Crăciun pentru toți.

O vedetă organizată: “Eu îmi fac planuri pentru un an sau doi și încerc să termin mai repede”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

-N-aș putea spune că nu le-am îndeplinit, am fost un om foarte bine organizat în viață. Mi-am stabilit obiective, țeluri, idealuri și am căutat să fiu în grafic de fiecare dată. Eu îmi fac planuri pentru un an sau doi și încerc să termin mai repede. Sunt un Capricorn perfecționist și aș spune că e și o calitate dar și un defect. Dar încă o dată spun, fiecare zi pune niște firicele de par alb sau un rid și asta te determina să faci alegeri mai bune în viață, să fii mai cumpătat.

S-a nimerit vreodată să-ți sărbătorești ziua pe scenă?

-S-a nimerit cu foarte muți ani în urmă, când eram la profesionist. Era o iarnă grea, o zăpadă de nu se putea mergea și Maria Ciobanu avea de cântat de Bobotează. Eu aveam 22 de ani și m-a luat cu ea. Nu mai știu exact un de am fost dar erau dealuri, troiene de zăpadă, am înghețat de nu mai puteam, a trebuit să vină cineva să ne ia că ne-am blocat cu mașina. Noroc că după aia s-a lăsat cu țuică fiartă și mâncare.

“Nu am învățat încă să pierd, dar sunt mai cerebrală și știu să așez lucrurile altfel”

Cum era Steliana Sima la 20 de ani și cum este acum, la 58?

-Am fost o luptătoare de când mă știu, fac parte din categoria oamenilor care nu lasă pe mâine ce pot să facă azi. Dar fiecare zi vine cu bucuriile și problemele ei.

Am devenit mult mai cumpătată în ceea ce fac, entuziasmul nu l-am pierdut, dar îl gestionez mult mai rațional. Când ești tânăr, ai impresia că poți răsturna munții și brazdele și chiar reușești, dar asta implică foarte mulți nervi măcinați. Să fii perfecționist nu e bine, riscul este foarte mare. Nu am învățat încă să pierd, dar sunt mai cerebrală și știu să așez lucrurile altfel.

Care simți că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Din punctul de vedere al unei mame, cea mai mare realizare este când dai naștere unui copil, ca bărbat nu știu ce aș fi răspuns. Ca femeie însă cred că asta este acolo, în vârful piramidei, după asta vin împliniri odată cu acest lucru. Iar pe plan profesional a fost atunci când doamna Maria Ciobanu, prințesa sufletului meu, mi-a spus să vin în București și, când totul era închis, ea mi-a deschis toate orizonturile și am ajuns la Ansamblul Ciocârlia.

Cheia succesului meu acolo a stat, în cutiuța pe care o ținea prințesa mea undeva. De acolo am învățat să muncesc, să fiu disciplinată, de aici m-am și măritat cu un ofițer de poliție, mi-am continuat și studiile. Am devenit cadru militar, din solistul de odinioară am ajuns să coordonez ansamblul. Am ieșit de aici la pensie și mă bucur de aceste zile frumoase și liniștite.

Dacă te-ai întâlni astăzi cu Steliana cea mică ce sfaturi i-ai da?

-I-aș spune așa: atenție, pornești la un drum lung, greu și ușor, frumos dar greu până la urmă. Atenție la oamenii pe care îi întâlnești, cum îi selectezi, atenție de cine te înconjori și cam atât. Atenție să nu fii trădată și înșelată.

Planuri pe 2023: “Mi-am propus să-mi simplific viața cât mai mult”

Ce planuri ai pentru 2023? Care sunt cele mai importante lucruri de bifat?

-Pentru anul care vine nu mi-am făcut încă planuri. Chiar vreau anul asta să vină cu ce vine și vreau să-l rog pe Dumnezeu să le primesc pe toate care vin. Nu am niciun plan anul asta. Mi-am propus să-mi simplific viața cât mai mult, să fiu selectivă cu evenimentele la care particip. Să nu mai plec la distanțe lungi, parcă e prea mult. Prefer să le grupez mai aproape de casă pentru că nu mai suport drumurile lungi.

Înainte, când eram mai tânără, adoram turneele lungi, să mă urc în mașină și să stau așa până seara, să am 3 spectacole pe zi. Acum nu mai am entuziasmul ăla, nu mai suport să stau în mașină.