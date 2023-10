Stenograme în cazul primarului din Mioveni, Ion Georgescu. ”Ți-am promis că te ajut, o iau prin transfer”

Avocatul apărării susține că ar fi vorba doar despre un simplu împrumut pe care denunțătorul i l-ar fi dat edilului, iar cei 10.000 de euro ar fi de fapt doar restituirea acestui împrumut. Stenogramele apărute acum în presă ar sugera cu totul alt scenariu, astfel că procurorii nu par să aibă un caz extrem de complicat.

Stenograme în cazul primarului din Mioveni

a promis că va trage sfori pentru ca tânăra să ajungă pe un post la spitalul Mioveni. Pentru că nu și-a onorat promisiunea a decis să restituie, în mod bizar, suma de 10.000 de euro pe care ar fi primit-o mită. Potrivit dosarului de la Tribunalul Argeș, o discuție telefonică din 22 iulie prezintă situația mai pe larg.

Conform denunțătorul în acest caz este Nicolae Valerică, șeful Poliției Locale Pitești, prieten de 30 de ani cu edilul Ion Georgescu. Cu toate acestea, bărbatul a decis să îl dea în vilag pe primar, deși e neclar care ar fi motivul. La fel cum s-a întrebat și cu baronul vasluian Dumitru Buzatu, primarul din Mioveni a fost exclus din PSD.

Denunțător: Mai reușim? Mai avem post pentru fată?

Ion Georgescu: Ți-am promit că te ajut!

Denunțător: Mai reușim, mai avem vreun post pentru fată, ca să o transfer aicea? Eu v-am spus de la început.

Ion Georgescu: Păi, da eu nu ți-am spus că nu pot mai devreme de septembrie, octombrie.

Denunțător: Deci septembrie, octombrie.

Ulterior, primarul din Mioveni a început să bată în retragere, pentru că de fapt angajarea femeii respective la spital nu ar fi atât de ușoară. ”Pentru că ei sunt în perioada .. deci ei au făcut foarte multe modificări de la întâi ianuarie la șase ianuarie și cei de la DS de la minister.

Că până acuma organigramele le.. ăă.. aproba DSP-ul și a venit o circulară acum o lună de zile că să treacă prin Consiliul local și toate organigramele care au fost pe perioada Covid-ului. Până la întâi a șasea 2023, trebuie să meargă la avizat la ei la minister. Și organigrama spitalului este pe septembrie pe ordinea de zi, iar după aia mă duc cu ea la avizat… Deci mai mult octombrie”, transmitea Georgescu.

O lună mai târziu, dezbaterile au fost reluate, însă au fost atent studiate de anchetatorii DNA. ”Deci, domn primar… … deci, noi doi când am discutat atunci la început…dacă pot să vorbesc direct, dacă nu îmi spuneți și nu vorbesc. Noi doi când am vorbit, discuția între mine și dumneavoastră, eu am spus așa….dacă mai țineți minte. Dacă nu, îmi spuneți…

Ascultați-mă! Dacă vreți să mă înțelegeți. Prima dată dumneavoastră mi-ați spus așa: Bă, nu-ți spun acuma, suntem cunoștințe de peste 30 de ani… Nu, ascultați-mă! Eu vă spun doar atât: Domnu’ primar, este bine 30.000 de euro?” Dumneavoastră ați zis…ați dat din cap în sensul că da și eu atunci în decembrie am venit și v-am dat ăia 10.000 de euro. Și diferența am zis….când rezolvăm v-aduc diferența de 20.000”, a completat denunțătorul.

Așadar, cei doi s-ar fi înțeles la 30.000 de euro pentru această angajare, iar cei 10.000 de euro ar fi fost doar avansul. Pentru că promisiunea a fost neonorată, primarul Georgescu ar fi încercat să amâne angajarea fetei pentru 2024, însă denunțătorul s-a simțit înșelat și și-a cerut avansul înapoi.

În cele din urmă asta s-a și întâmplat, lucru surprins și în stengorame. Înainte de a fi reținut de mascați, discuția dintre denunțător și fostul membru PSD arăta o răcire a relațiilor dintre cei doi. ”Îmi pare rău că s-a ajuns aici, trebuia să… să ne înțelegem de la început”, explică denunțătorul, moment în care primește replica: ”Viața merge înainte și om vedea”.