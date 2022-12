Stephen “tWitch” Boss, DJ și dansator în emisiunea lui Ellen DeGeneres, a murit. Artistul s-a împușcat în cap

DJ-ul și dansatorul tWitch, cunoscut din emisiunea prezentată de Ellen DeGeneres, a murit la vârsta de 40 de ani. Muzicianul și-a pus capăt zilelor în dimineața zilei de marți.

tWitch, DJ-ul și dansatorul din The Ellen DeGeneres Show, a murit

DJ-ul, pe numele său real Stephen Laurel Boss, și-a luat viața într-un motel din Los Angeles. , iar decesul a fost pronunțat în dimineața zilei de marți.

ADVERTISEMENT

Angajații motelului au declarat că dansatorul s-a cazat folosindu-și numele real. Soția a anunțat dispariția lui tWitch după ce acesta a plecat de acasă fără mașină.

Partenera de viață a lui tWitch este îndurerată după această pierdere și a cerut să fie respectată intimitatea familiei. Ea și regretatul DJ și dansator au aniversat recent nouă ani de când s-au căsătorit și au împreună trei copii.

ADVERTISEMENT

“Cu inima grea trebuie să anunț că soțul meu Stephen ne-a părăsit. Stephen a luminat fiecare cameră în care a pășit. A prețuit familia, prietenii și comunitatea mai presus de orice.

El a fost coloana vertebrală a familiei noastre, cel mai bun soț și tată și o inspirație pentru fanii săi.

ADVERTISEMENT

Să spun că a lăsat o moștenire ar fi prea puțin, impactul său pozitiv va continua să fie simțit. Sunt sigură că nu va trece nicio zi fără să-i onorăm amintirea.

Cerem intimitate în această perioadă dificilă, atât pentru mine, dar mai ales pentru cei trei copii ai noștri”, a transmis soția dansatorului, Allison Holker Boss, potrivit .

ADVERTISEMENT

tWitch a devenit cunoscut în 2008, după ce a participat la concursul So you think you can dance, unde a devenit și jurat ulterior. A fost cooptat în echipa lui în 2014, acolo unde a fost și DJ.

ADVERTISEMENT

“L-am iubit din toată inima. Am inima frântă. tWitch era dragoste și lumină pură. Era familia mea. O să îmi fie dor de el.

Vă rog să trimiteți dragostea și sprijinul vostru către Allison și copiii lor frumoși – Weslie, Maddox și Zaia.”, a transmis cunoscuta prezentatoare de televiziune pe rețelele sociale.

Vezi această postare pe Instagram

Decesul lui Stephen Boss a fost un șoc atât pentru alte celebrități, cât și pentru fanii săi. A apărut în emisiunea lui Ellen DeGeneres timp de mai bine de șapte ani.