Știi cine sunt cele două rezerve ale lui Aioani la Rapid? Dezvăluirile lui Lobonț: „Este aur! Mă revăd pe mine la Roma” Cine va fi viitorul titular al porții

Virgil Drăghia și Bogdan Ungureanu sunt rezervele lui Marian Aioani la Rapid București, iar Bogdan Lobonț știe ce are sub comandă. Antrenorul cu portarii al giuleștenilor dezvăluie cum se descurcă cei doi la antrenamente, dar și cine este „perla” din Academia grupării de sub Podul Grant.

Știi cine sunt cele două rezerve ale lui Aioani la Rapid? Dezvăluirile lui Lobonț: „Este aur! Mă revăd pe mine la Roma”

După ce a vorbit și despre soluțiile de rezervă ale giuleștenilor la „Suflet de rapidist”. Antrenorul cu portarii îl laudă pe Virgil Drăghia și aseamănă postura lui cu ceea ce a trăit acesta la AS Roma.

Bogdan Lobonț mărturisește că Virgil Drăghia este printre cele mai puternice voci din vestiar alături de . Portarul de rezervă de la Rapid este un model și pentru juniori la antrenamentele sub comanda „Pisicii”.

„Virgil este disponibilitatea dusă la extrem, pentru că din prima zi s-a pus la dispoziție. Înfometat să învețe lucruri noi, un băiat care în timpul antrenamentelor după o perioadă scurtă de timp a început să se corecteze singur, ceea ce este un lucru extraordinar.

Mulți consideră că este de mult timp la Rapid, rolul lui a fost să fie eterna rezervă, dar nu este adevărat. Îl văd zi de zi cum se pregătește și cât de disponibil e. În multe lucruri pe care le face mă revăd pe mine în perioada Roma, este aur pentru grup.

Este o voce cu greutate în cabină, are o personalitate ridicată când vorbește el alături de Cristi ascultă toți. Dacă el poate să facă anumite lucruri, nu pot să zic că are o vârstă înaintată pentru că ceea ce face Virgil acum am făcut la 38 de ani, 6 ani mai mult decât are Virgil. Prin ceea ce face, fără să zică îi trage pe ceilalți după el”, a spus Lobonț la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct de la ora 13:30 în fiecare zi de marți pe .

Cine este următorul titular din poarta Rapidului: „A avut o creștere fantastică”

Bogdan Ungureanu are 16 ani și deja se antrenează sub comanda lui Bogdan Lobonț împreună cu Marian Aioani și Virgil Drăghia. Antrenorul cu portarii de la Rapid este încrezător că va fi titularul dintre buturile giuleștenilor în viitorul apropiat.

„Bogdănel Ungureanu vede și zice dacă poate Virgil să o facă, pot și eu. Nu are nici 17 ani împliniți, când l-am întrebat pe ce dată ești născut: «1 aprilie / 1 aprilie 2007?/ Sigur nu e păcăleală?/ Nu, domn profesor». A crescut foarte mult Bogdănel și sunt convins că în următoarea perioadă o să fie următorul.

A avut o creștere fantastică, îl văd zi de zi la antrenament de ceea ce e capabil să facă. Are o marjă de progres extraordinară, e ca o piatră prețioasă pe care ai găsit-o în stâncă și acum te fac cea mai frumoasă bijuterie de pe piață.

Același lucru se întâmplă și pentru Virgil și Marian, diferența este că Virgil are o carieră în spate. Și el are o marjă de progres imensă la vârsta pe care o are, la fel Marian. Zic că au înțeles muncă, muncă, muncă zi de zi, 24 de ore, 7 zile pe săptămână pentru că la final munca te răsplătește.

Bogdănel are un avantaj pentru că îl iei piatră brută și îl șlefuiești cum vrei tu. Sunt convins că și Virgil, Marian și Bogdănel dacă îi sun la 12 noapte și spun băi băieți, mergem la bază dăm drumul și muncim vin”, a mai spus Lobonț.

