Stoichiță revoluționează „cazul Albu – Borza”. „Eu i-am dus pe jucători la șpriț cu 3 zile înainte de finală. Și beți îi batem!”

s-au creat mai multe discuții și păreri, iar despre acest subiect a discutat și Mihai Stoichiță. Oficialul FRF a povestit, alături de Vivi Răchită, și un moment din cariera sa de antrenor.

Mihai Stoichiță despre “cazul Albu – Borza”

, Mihai Stoichiță a spus un singurul lucru. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, oficialul FRF susține că cea mai mare problemă a celor doi Rapidiști ține de conjunctura în care se aflau, nu de ceea ce au făcut.

“Singurul lucru deranjant la Albu și Borza este faptul că erau într-un program comun cu echipa. Acesta este singurul lucru”, a declarat Mihai Stoichiță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

“Eu i-am dus pe jucători la șpriț cu 3 zile înainte de finală. Și beți îi batem!”

Vivi Răchită a adus aminte de un moment din cariera sa de jucător. Întâmplarea are loc la finalul anilor 90 când Mihai Stoichiță era antrenor la Steaua. Analistul de la FANATIK SUPERLIGA a mărturisit o întâmplare în care echipa a reușit o performanță foarte mare chiar dacă jucătorii au petrecut în restaurante cu lăutari.

“Îți aduci aminte când am jucat noi în 96-97 finala Cupei pe 23 August, scor 4-2, cu Progresul într-o miercuri. Ne-ai dus în cantonament la Contesa. Ai închis restaurantul și ne-ai adus lăutari. Joi ne-ai dus la antrenament.

Vineri am făcut antrenament la noi și sâmbătă am bătut 3-1 în campionat. Am câștigat atunci și Cupa și campionatul”, a povestit Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

“Și la 1 noaptea i-am dus în cantonament la Haiducului, înapoi la hotel. Am stat atunci 3 nopți. Am avut un conducător care spunea că și beți îi batem pe ăștia”, a mărturisit și Mihai Stoichiță în cadrul emisiunii.

“Ei nu le aveau cu șprițul”

Legat de subiectul Albu – Borza analiștii de la FANATIK SUPERLIGA au fost întrebați dacă obișnuiau să facă câte un șpriț pe vremea când jucau fotbal. Mihai Stoichiță și Sorin Cârțu susțin că Vivi Răchită și Adrian Ilie erau printre cei mai cuminți.

Mihai Stoichiță: Cumințenia pământului erau ăștia doi, Vivi Răchită și Adrian Ilie.

Sorin Cârțu: Are dreptate Mihai. Adrian chiar nu era cu șprițul.