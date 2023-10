Stranieri, 26-29 octombrie. Reghe obține prima victorie pentru Al Taee. Cordea și Dugandzic, decisivi

Pentru prima dată de transferul său la Bournemouth, portarul Ionuț Radu va fi titular într-un meci din Premier League.

Antrenorul formației engleze, Andoni Iraola, a anunțat că portarul titular, brazilianul Neto s-a accidentat la gleznă în timpul unui antrenament și va lipsi 3 săptămâni, iar în aceste condiții Ionuț Radu va fi titular.

Andoni Iraola has revealed that club captain Neto sustained an ankle injury in training this week.

The goalkeeper will be absent until the international break at least.

Iraola confirmed that Andrei Radu will start in goal in tomorrow’s game with Burnley.

