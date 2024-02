Strategia de război a Ucrainei se schimbă: supraviețuire în 2024 pentru a câștiga în 2025. În loc de tancuri și avioane, Kievul are noi priorități

Kievul are nevoie de arme și muniții de la aliații săi dacă vrea să țină piept atacurilor rusești în următoarele luni. Ucraina are un obiectiv militar ambițios pentru acest an: să se mențină pe poziții. Este cel de-al treilea an de război crunt al Ucrainei cu Rusia și un deceniu de când Moscova a anexat ilegal Crimeea și a declanșat un conflict în estul Ucrainei. După disperarea de la atacul inițial, urmată de speranțele crescânde pentru o răsturnare rapidă a situației, faptele de pe linia frontului indică acum un an de stagnare.

Recuperare și pregătire de ambele părți

Soldații ucraineni sunt epuizați, iar armata lui duce lipsă de de artilerie și de rachete de apărare antiaeriană, în timp ce arme precum avioanele de luptă și sistemul de rachete tactice MGM-140 (ATACMS), fabricat în SUA, nu au ajuns încă în număr semnificativ. Anul acesta va fi unul de „recuperare și pregătire de ambele părți, ca în 1916 și 1941-42 în ultimele războaie mondiale”, a declarat Marc Thys, care s-a retras anul trecut din funcția de adjunct al șefului apărării belgiene, cu gradul de general-locotenent.

Pentru a evalua perspectivele pentru anul care urmează, a cerut analiștilor, ofițerilor în activitate și experților militari să își spună părerea despre cursul războiului. Nimeni nu a putut oferi o foaie de parcurs precisă pentru 2024, dar toți au fost de acord că trei elemente fundamentale vor determina traiectoria lunilor următoare. În primul rând, în această primăvară este vorba despre gestionarea așteptărilor, deoarece Ucraina nu va avea echipamentul sau personalul necesar pentru a lansa o contraofensivă semnificativă.

În al doilea rând, Rusia, cu ajutorul aliaților săi, și-a asigurat superioritatea artileriei și, împreună cu atacuri terestre necruțătoare, lovește pozițiile ucrainene. Și în al treilea rând, fără apărare aeriană occidentală și rachete cu rază lungă de acțiune, precum și obuze de artilerie, Kievul va avea dificultăți în a organiza o apărare credibilă și susținută. „Anul va fi dificil, nimeni nu poate prezice în ce direcție va merge Rusia sau dacă noi vom avansa în acest an”, a declarat Taras Șmut, analist militar ucrainean și sergent în cadrul Rezervei Corpului de Marină al Forțelor Navale.

Kievul este cel în retragere

Este clar, totuși, că Ucraina este în retragere. După mai multe săptămâni de lupte sângeroase, Rusia a cucerit în cele din urmă orașul Avdiivka luna aceasta. Fără să se oprească pentru un respiro, armata sa a continuat să lanseze atacuri asupra altor puncte forte și centre logistice ucrainene cheie: Robotîn, în regiunea Zaporojia, Kupiansk, în Harkov, și Ceasic Yar, în regiunea Donețk. „Factorul critic este capacitatea Ucrainei de a stabili poziții defensive favorabile”, a declarat un ofițer german în activitate care monitorizează conflictul, sub rezerva anonimatului.

Rusia este capabilă să avanseze pentru că îi pasă prea puțin de viețile propriilor soldați. Armata ucraineană estimează că luarea orașului Avdiivka a costat Rusia 47.000 de soldați, în timp ce Andrei Morozov, un blogger rus pro-militar care s-a sinucis ulterior, a scris că armata a pierdut 16.000 de oameni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că Rusia a pierdut șapte oameni pentru fiecare ucrainean ucis.

La această nepăsare față de propriile pierderi se adaugă faptul că Rusia a reușit să copleșească apărarea ucraineană cu superioritatea sa în materie de artilerie. Estimările privind producția și recuperarea anuală a obuzelor în Rusia variază de la 1 milion până la 4,5 milioane. „Acest volum depășește în mod semnificativ cantitatea de muniție de artilerie disponibilă pentru Ucraina”, notează un studiu al Ministerului Apărării din Estonia.

Muniția promisă, muniția reală

În schimb, națiunile occidentale se grăbesc să își consolideze propria producție de muniție, SUA plănuind să producă până la aproximativ un milion de obuze anual până la sfârșitul anului 2025, de la un total de 190.000 de obuze înainte de războiul început de Vladimir Putin. De asemenea, Rusia a fost ajutată de livrarea de drone din Iran și de până la un milion de obuze din Coreea de Nord și a folosit deja cel puțin 24 de rachete balistice nord-coreene pentru a ataca Ucraina de la începutul anului, a declarat procurorul general ucrainean Andri Kostin.

Între timp, Ucraina suferă de o penurie de obuze care forțează trupele de pe front să raționalizeze tirurile și să se bazeze pe tehnologii neconvenționale, cum ar fi dronele, pentru a ține piept atacurilor rusești. Kievul încearcă să stimuleze producția internă, dar progresele au fost lente.

O promisiune a UE de a trimite un milion de obuze până în luna martie a rămas departe de a fi îndeplinită: doar 300.000. Este posibil ca SUA să fi trimis până la 2 milioane de obuze de calibrul 155 de milimetri de la începutul războiului, dar aceste livrări s-au epuizat din cauza blocajului politic de la Washington cu privire la ajutorul militar acordat Ucrainei.

Schimbări în prioritățile de arme

O convorbire telefonică din 20 februarie între șeful apărării ucrainene, Rustem Umerov, comandantul militar, generalul Oleksandr Sirski, și secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a stabilit prioritățile Ucrainei pentru noi arme și echipamente în următoarele luni. Cererile, potrivit unei persoane informate despre convorbire, căreia i s-a acordat anonimatul, reflectă unele schimbări importante în modul în care ucrainenii intenționează să lupte în acest an și indică modul în care războiul s-a modificat față de primele zile.

Ca de obicei, mai multe sisteme de apărare aeriană sunt în capul listei, dar în loc de avioane de luptă sau tancuri, Kievul caută drone pentru supraveghere și lovituri cu rază lungă de acțiune, urmate de sisteme de război electronic pentru a bruia dronele și rachetele balistice rusești care vizează liniile de front ucrainene și infrastructura civilă.

Chestiunea care trebuie știută este dacă Occidentul se va descurca mai bine în lunile următoare în aprovizionarea Ucrainei pentru că aceasta va determina dacă va putea ține pozițiile în acest an, a declarat Justin Bronk, cercetător la think tank-ul Royal United Services Institute. „Menținerea aprovizionării cu muniție (pentru rachete sol-aer) pentru sistemele de apărare antiaeriană occidentale și pentru cele rămase din patrimoniul sovietic ale Ucrainei va fi o sarcină crucială pentru partenerii occidentali în 2024”, a declarat Bronk.

Carnea de tun a lui Putin

Serviciile secrete americane spun că 315.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul luptelor, dar Kremlinul continuă să alimenteze războiul cu mai mulți oameni. Președintele rus Vladimir Putin a declarat anul trecut că Rusia are 617.000 de soldați în Ucraina, iar mai mulți sunt pe drum.

Populația Rusiei este de trei ori mai mare decât cea a Ucrainei, ceea ce i-a permis lui Putin să evite până acum o chemare mai largă sub arme și să se bazeze în schimb pe trupe contractuale și pe golirea închisorilor țării pentru a furniza carne de tun. „Fluxul de oameni ai noștri care sunt gata să apere interesele patriei cu armele în mâini nu scade”, a declarat Putin în timpul conferinței sale anuale de presă din 14 decembrie.

Armata ucraineană numără 800.000 de oameni, cu rezerve de peste un milion. Eforturile de creștere a numărului de soldați prin reducerea vârstei de recrutare de la 27 la 25 de ani – ceea ce ar adăuga aproximativ 400.000 de oameni în armată – s-au lovit de o opoziție acerbă. Cu toate acestea, generalii ucraineni au nevoie de mai mulți oameni pentru a putea roti soldații epuizați departe de front și pentru a construi noi unități de trupe antrenate și odihnite.

Acest an „va fi un an de consolidare strategică și de apărare atât pentru Ucraina, cât și pentru comunitatea euro-atlantică – un timp pentru a construi baza militară și industrială necesară”, a declarat ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur. „Până în 2025, Ucraina ar putea avea suficiente competențe și mijloace pentru a învinge Rusia”.

Sprijinul ucrainenilor pentru război, până când?

Dar Rusia este o țintă în mișcare, după ce și-a pus economia pe picior de război și acum produce noi tancuri, avioane, rachete și artilerie, apelând și la depozitele din epoca sovietică pentru echipamente și muniție. O altă problemă pentru Kiev este păstrarea sprijinului populației. Majoritatea europenilor sprijină Kievul, dar o majoritate covârșitoare crede că va pierde războiul.

În Ucraina, 85% din populație încă mai crede că țara lor va învinge, dar tot mai puțini sunt cei care pot descrie cum va arăta această victorie și când va avea loc, potrivit unor sondaje recente. Pesimismul se datorează în mare parte faptului că livrările de ajutoare au încetinit în ultimele luni.

Analistul ucrainean Taras Șmut spune că multe depind de faptul dacă liderii republicani din Congresul SUA revin asupra opoziției lor față de pachetul de ajutor pentru Ucraina. Secretarul armatei americane, Christine Wormuth, a declarat că, dacă Congresul nu va aproba proiectul de lege privind Ucraina, ar fi „extrem de dăunător pentru ucraineni, pentru că acei bani vor fi cei care le vor aduce muniții suplimentare”.

De asemenea, țările europene își accelerează încet producția de arme și muniții – atât pentru a le trimite în Ucraina, cât și pentru a-și echipa propriile forțe după ani de neglijență. Dar starea de spirit în ceea ce privește Ucraina este sumbră – așa cum a fost evident la Conferința de Securitate de la Munchen din această lună, unde optimismul amețitor de anul trecut cu privire la o contraofensivă de succes a fost înlocuit de un pesimism clar.

„Prea mult defetism”

Pentru generalul Ben Hodges – fostul comandant al armatei americane în Europa – faptul că Ucraina își menține o apărare viabilă și rămâne hotărâtă reprezintă însă un motiv pentru o atitudine pozitivă. Există „prea mult defetism”, a spus el.

În primul rând, avioanele de luptă F-16 vor începe să sosească în următoarele luni, ajutând Ucraina să lupte pentru controlul aerian. Există, de asemenea, indicii că SUA ar putea trimite mai multe rachete balistice ATACMS, în timp ce Germania este presată să livreze puternicele sale rachete de croazieră Taurus. Astfel de arme ar permite Ucrainei să lovească bazele logistice și aeriene rusești mult în spatele liniilor de front, subminându-i capacitatea de a continua să atace.

„Totuși, acest război durează de zece ani, Rusia a avut toate avantajele, iar după zece ani ocupă doar 18% din Ucraina”, a declarat Hodges. „Ei au pierdut jumătate de milion de soldați, Flota Mării Negre se înrăutățește pe zi ce trece, iar Forțele Aeriene nu reușesc să obțină superioritate aeriană”.

Ceea ce este necesar, a explicat el, este un angajament clar din partea liderilor occidentali – nu doar de a rămâne alături de Ucraina atâta timp cât este nevoie, ci și de a o sprijini cu armele de care are nevoie pentru a câștiga efectiv războiul. „Cred că Rusia se află de fapt într-o situație mai rea decât credem noi”, a spus Hodges.