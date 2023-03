Strategia diabolică prin care Hagi vrea să ia titlul cu Farul: „Întrebați căpitanul de echipă ce i-am zis vara trecută!”. Video Exclusiv

, moderată în premieră de Ioana Cosma, iar Gheorghe Hagi a intervenit telefonic după victoria Farului cu 2-0 împotriva lui Sepsi.

Cum vrea să ia Gică Hagi titlul cu Farul în SuperLiga: „Căpitanul de echipă o știe”

și și-a dezvăluit marile secrete de la Farul Constanța: „Căpitanul de echipă o știe! Întrebați-l pe el ce i-am zis anul trecut. Da, eu am gândit-o, aceasta e filosofia mea, spiritul meu, încerc să devin cel mai bun întotdeauna și de-aia mă înham la muncă”.

Farul a adus în vară doar jucători liberi de contract, iar Hagi se felicită pentru strategia aleasă: „Mă bucur că jucătorii au înțeles lucrul ăsta, că în vară am fost inspirați prin tot ce am adus și cum am construit lotul. Am profitat de oportunitățile pe care le-am avut și am mai adus doi jucători foarte buni”.

Și Hagi e convins că echipa sa poate câștiga al doilea titlu de campion din istorie: „Acum e clar că în fața noastră este o provocare foarte mare, cu cele mai bune echipe din România și încercăm să fim cei mai buni dintre ei”.

Cum reușește să aducă Hagi la Farul jucători ieftini și buni: „Avem și noi colaborări cu manageri”

La Farul au impresionat jucători necunoscuți precum Kiki, Criciuma, Doukure sau Baravykas, iar Hagi a demonstrat că are ochi la fotbaliști, însă e și ajutat de agenți: „Avem și noi colaborări cu manageri, oameni care iau și atuncea ei ne prezintă jucători. Kiki a venit liber din Bulgaria. Dar avem și noi standardele noastre, nu putem la un moment dat să sărim prea mult. Pe cifrele pe care le avem, noi acolo căutăm, în zona aia suntem”.

Bugetul clubului este construit în detaliu, iar mesajul pentru jucători e clar: la Farul se plătește performanța. „Câteodată mai trebuie pentru jucători pe care chiar îi știm foarte bine și au cotă, să ținem cont de acest aspect. Avem un buget pe care-l știm de la început, cât putem să cheltuim pe salariile jucătorilor și pe bonusuri și atunci ne ducem în zona aia”.

Gheorghe Hagi e extrem de atent și fiecare euro este cheltuit chibzuit: „Trebuie să fim calculați, să o vedem înainte. Nu putem să ne aruncăm, să plătim înainte sau să luăm prea mulți jucători. Plus că în lotul nostru sunt foarte mulți copii”.

Gheorghe Hagi își va construi în continuare strategia în jurul tinerilor. 22 de jucători din Academie la prima echipă

Deși Farul are și jucători cu mare experiență, Hagi rămâne fidel strategiei sale și din ce în ce mai mulți puști vor fi debutați la prima echipă: „Avem 16-17 jucători care sunt de la 22-23 de ani în sus. După aceea avem un grup de 10-15 jucători care sunt de la juniori și dintre care uneori mai este câte unul”.

