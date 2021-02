Strategia lui Gigi Becali la FCSB, ironizată: ”Cred că are 100 de țepe”

FCSB nu se regăsește după transferul lui Dennis Man în Italia. Cauza declinului este strategia proastă de transferuri a lui Gigi Becali, clamează un fost oficial a roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Invitat la Digi Sport, Marcel Pușcaș a făcut o radiografie la sânge a ultimelor transferuri ale grupării finanțate de Gigi Becali.

Fostul candidat la șefia FRF a ironizat ”calitățile” a cel puțin patru jucători care au semnat cu FCSB, pentru că i-au plăcut lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pușcaș: ”Nu-i pasă de bani? Are 100 de țepe la FCSB”

Marcel Pușcaș i-a nominalizat pe Adrian Petre, Sergiu Buș, Alexandru Buziuc și Ante Vukusic, despre care a spus că nu sunt de FCSB. Mai mult, Pușcaș susține că aproximativ 100 de fotbaliști transferați de Gigi Becali de-a lungul timpului au fost ”țepe”.

”Asta se întâmplă când spui ’Îl aduc că îmi place’ sau când apleci urechea la prieteni, neamuri și toți din jur, când nu te pricepi sau aduci un jucător după un meci. Asta denotă lipsă de cunoaștere sau principii.

ADVERTISEMENT

Nu-i pasă de bani? Are patru gherle într-un an: Vukusic, Buș, Buziuc și Petre. Sunt sute de mii de euro aruncate. Cine i-a recomandat acești jucători? Cred că are 100 de țepe la FCSB”, a tunat Marcel Pușcaș la Digi Sport.

Săgeți și către Meme Stoica

Marcel Pușcaș a insistat asupra ultimei achiziții a roș-albaștrilor, Ante Vukusic. Fotbalistul de 29 de ani a fost golgheterul Slovaciei, în ediția precedentă cu 24 de goluri, dar nu s-a mai antrenat câteva luni până să semneze cu FCSB, recomandat de Meme Stoica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Cine i l-a propus? Gigi e cel care plătește… Acel scouter l-a văzut pe viu? Cine îl păcălește pe Gigi Becali? Sau se păcălește singur?”, a mai spus Pușcaș pentru sursa citată.

Marcel Pușcaș a ocupat funcția de președinte la FC Steaua București între 1996 și 1998, perioadă în care gruparea roș-albastră a câștigat două titluri, o Cupă și o Supercupă a României.

ADVERTISEMENT