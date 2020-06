Străzile din București s-au transformat în patinoar din cauza dezinfectării. 10 mașini au fost implicate în accidente

Dezinfectarea străzilor în București pare să fie un pericol, în condițiile în care cel puțin 10 mașini au fost implicate în tamponări din cauza substanței folosite pentru a dezinfecta strada.

Primăria Sectorului 2 susține că șoferii de pe cisternă ar fi de vină pentru împrăștierea unei substanțe alunecoase anti-Covid, care a produs nu mai puțin de 10 accidente în ultima perioadă.

Angajații de pe mașinile responsabile cu dezinfectarea străzilor au încurcat soluțiile și au transformat într-un patinoar străzile din Capitală.

Cel puțin 10 mașini au fost implicate în accidente în București

„Am vrut să iau curba aici si am intrat direct in bordura. Ca la patinoar s-a dus si n-am mai putut sa iau nici stanga, nici dreapta si am intrat in bordura. Au derapat multe, au fost şi şapte maşini aici”, a explicat un şofer, conform România TV.

Toate accidentele au avut loc în Sectorul 2 al Bucureștiului, unde străzile ar fi fost dezinfectate cu o soluție alunecoasă.

Primăria dă vina pe șoferul unei cisterne, care ar fi trebuit să spele străzile cu apă. Dintr-o eroare, în cisternă se afla o soluție, care în combinație cu apa a devenit alunecoasă și a transformat străzile din București în pationar.

Teoretic, străzile ar trebui spălate cu o serie de substanțe care nu sunt toxice pentru oameni. Potrivit medicului Radu Tincu, oamenii ar trebui, totuși, să păstreze distanța atunci când străzile sunt „dezinfectate”.

Biocidele pulverizate acționează în mod normal 24 de ore. „E foarte important să nu stăm în apropierea lucrătorilor care elimină aceste substanțe. Au un grad de toxicitate foarte scăzut, însă dacă intrăm în contact cu ele pot să apară iritații ale pielii, ale ochilor sau pot să apară probleme respiratorii la persoanele cu astm bronșic”, a punctat expertul, conform Mediafax.

Cu toate acestea, profesorul Streinu-Cercel explica în trecut că străzile ar trebui spălate „exclusiv” cu apă, pentru a „trimite virusul înapoi în pământ”.

