Strigătul de disperare al iubitei lui Liviu Dragnea. Irina Tănase: „Lupta este de două ori mai grea”

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un caz la fel cu cel al lui Robert. Diferenta este ca ei sunt gemeni, deci lupta este de doua ori mai grea, iar disperarea parintilor de doua ori mai mare. Nu vreau sa plictisesc pe nimeni cu astfel de cazuri, dar bunatatea si caritatea nu ar trebui sa fie plictisitoare pentru nimeni. Va rog sa ii ajutam! Am vazut deja in cazul lui Robert ca orice ajutor, oricat de mic, este important si duce la victorie! Robert a reusit, hai sa ii ajutam si pe ei sa reuseasca! ♥️ Puteti sa va informati despre cazul lor aici: https://gogetfunding.com/savetheciutactwins/ Impreuna putem! 🤜🏻🤛🏻

A post shared by Irina Alexandra (@irinaalexandrat) on Jul 29, 2020 at 1:47am PDT

ADVERTISEMENT