Studenții dezvăluie condițiile căminelor din Capitală. Gândaci, mucegai și mizerie. Reacția Universității București

Condițiile căminelor studențești din Capitală sunt unele greu de descris, cu doar două luni înainte de debutul anului universitar 2023-2024. Mizerie, gândaci și igrasie la tot pasul. Reacția Universității București față de această realitate întâlnită de tineri.

Gândaci, mizerie, pereți și saltele cu mucegai: studenții reclamă condițiile căminelor din Capitală

La finele lunii iulie, Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) a prezentat în spațiul public condițiile de igienă și siguranță din căminele din Grozăvești. Acestea sunt unele greu de descris.

ADVERTISEMENT

Multe dintre locații sunt pline de gândaci, saltelele și pereții din interior sunt îmbibate cu mucegai, iar dușurile și băile sunt în de asemenea într-o stare precară.

în cămine, de mucegaiul din camere și de oamenii străzii care folosesc băile, din cauza faptului că nu există pază competentă, studenții se mai plâng de faptul că siguranţa este aproape inexistentă în căminele Universităţii Bucureşti.

ADVERTISEMENT

”Am plecat împreună cu iubita mea și alți colegi în oraș, când am revenit seara la 3.20, am descoperit că camera noastră a fost răvășită, iar obiectele noastre de valoare furate. Două laptopuri, un ceas, căști airpods, ochelari de valoare și alte lucruri. Se pare că hoțul a ieșit pe sub gratiile de la cămin, camera noastră fiind la parter”, a declarat Francisc, student la Facultatea de Istorie, pentru .

Tinerii reclamă faptul că gratiile camerelor de cămin pot fi uşor îndepărtate din exterior. De asemenea, gardurile care delimitează campusul sunt de slabă calitate, iar accesul persoanelor din exterior nu este regulat sau controlat.

ADVERTISEMENT

”Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti doreşte să-şi arate indignarea şi nemulţumirea faţă de condiţiile oferite de Universitatea din Bucureşti.

În data de 30 iulie, în jurul orei 03:00 dimineaţa, studenţii de la UniBuc au fost implicaţi într-un furt. Acesta a cauzat pagube materiale în valoare de aproximativ 10.000 de lei. Această situaţie reprezintă doar una dintre multele probleme cu care se confruntă studenţii”, afirmă reprezentanţii asociaţiei, pe .

Reacția Universității București

, Universitatea București a avut o primă reacție. Instituție vine cu promisiuni. Transmite că deja a înlocuit toţi agenţii de pază.

ADVERTISEMENT

În plus, din august, în campusul din Grozăveşti va funcţiona şi o echipa de pază mobilă, de la ora 16 după-amiaza şi până la ora 6 dimineaţa. Universitatea mai anunță şi lucrări de igienizare până la începutul anului universitar. Se mai precizează că acele cămine care nu au condiţii decente de cazare nu vor mai fi alocate studenţilor.