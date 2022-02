Ce studii are Daniel Pavel. Puţini ştiu că prezentatorul de la Survivor a terminat acest liceu

Daniel Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune, dar puțini știu ce studii are acesta.

Prezentatorul de la Survivor România a lucrat câțiva ani în marina comercială înainte de cariera în media și radio.

În trecut, Daniel Pavel a fost prezentatorul unei emisiuni de weekend la Antena 3, timp de doi ani. A găzduit și emisiunea “Business On Air”, la radio RFI, premiat de CNA în 2015, dar a fost și redactor-șef la Penny FM.

Ce studii are Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România

În cadrul unui interviu, a vorbit despre studiile sale și a dezvăluit ce liceu a terminat. Prezentatorul și-a urmat studiile la Liceul de Marină Navrom din Constanţa.

În copilărie, Daniel Pavel își dorea să fie explorator, fiind inspirat de Indiana Jones. Citea foarte mult și era pasionat de marii exploratori din istorie, lucru care a contribuit la pasiunea pentru marină.

Deși ar fi putut să urmeze un liceu în Capitală, Liceul de Marină l-a atras mai mult și a ales să meargă pe acest drum.

“Tranziţia a fost tot din sfera lecturilor, adică citeam foarte mult în anii ’80. Am beneficiat de o bibliotecă impresionată pe care o are tatăl meu. Am avut o bibliotecă în care mi-am construit lumi imaginare, atunci când nu aveam acces la filme.

Ca şi pasionat de Columb, Bartolomeu Diaz sau Magellan, mersul la marină mi s-a părut absolut natural.

Ce nu am realizat, adică nu a fost cazul, era că în 1990 când am plecat la drum eu puteam să fac un liceu în Bucureşti, eram bun pe matematică, istorie, însă ceva m-a atras la Liceul de Marină Navrom din Constanţa.”. a declarat Daniel Pavel pentru .

În cadrul Institutului de marină, Daniel Pavel a avut primul contact cu media, dar era doar o pasiune la vremea respectivă. Are în spate patru ani de carieră pe mare.

“Am fost reporter în centrul de media al Institutului de Marină. Avea studio şi tot ce mai trebuia, însă am lăsat-o ca o pasiune.

Am plecat pe mare, dar am conştientizat că n-am să fac marină toată viaţa. Am făcut 4 ani de carieră pe mare.”, a mai spus în cadrul aceluiași interviu.

Daniel Pavel a avut și o firmă de PR la un moment dat, acolo unde a organizat evenimente. A fost o experiență plăcută pentru vedetă, așa cum a afirmat în interviul acordat sursei menționate.