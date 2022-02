Ce studii are, de fapt, Robi din Las Fierbinţi. Leonid Doni a venit cu ideea serialului

Leonid Doni (43 de ani), cunoscut ca polițistul Robi din “Las Fierbinți”, este cel care a venit cu ideea serialului de comedie difuzat la Pro TV.

Scenaristul Mimi Brănescu a dezvăluit că ideea acestui serial este a lui Leonid Doni. În cadrul unui interviu, actorul a explicat de la ce a pornit totul.

În 1996, Leonid Doni a venit din Republica Moldova în România pentru a studia liceul.

Ce studii are, de fapt, Robi din Las Fierbinţi

a dezvăluit care sunt studiile sale. Leonid Doni a terminat liceul de muzică în București, perioadă în care a stat în căminul de la Dinu Lipatti.

După ce și-a dat seama că nu vrea să studieze muzica, spre deosebire de sora lui, acesta s-a înscris la Actorie, astfel că este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” (UNATC) București.

Atunci când a venit în București, actorului i-a fost foarte greu să se adapteze. Leonid Doni și-a adus aminte de perioada liceului și de cea a studenției.

“Mi-a fost destul de greu să mă adaptez. Am terminat liceul de muzică în Bucureşti, am stat la căminul Dinu Lipatti. Am venit la 14 ani şi am vie şi în prezent o imagine de atunci, de la cantină: nici acum nu pot mânca ghiveci de legume!

Cu siguranţă, toţi am trecut prin perioada studenţiei cu franzelă şi parizer… După 4 ani de liceu, mi-am dat seama că muzica nu e pentru mine – spre deosebire de sora mea, care a terminat Conservatorul, secţia pian!

Şi aşa am ajuns să dau la Actorie, mi-am dat seama că mi-ar plăcea.”, a declarat Leonid Doni pentru , în 2016.

Cum i-a venit ideea serialului Las Fierbinți

Leonid Doni a dezvăluit că ideea serialului i-a venit după ce a văzut un proiect TV rusesc despre viața la țară. După ce l-a tradus și i l-a arătat regizorului “Las Fierbinți”, acestuia i-a plăcut ideea.

Cei doi se cunoșteau cu și Costi Diță din serialul “Vine Poliția” și au filmat un episod în Giurgeni. Ulterior, l-au contactat și pe scenaristul Mimi Brănescu, soțul Mirelei Oprișor, căruia îi datorează succesul serialului.

“Ideea mi-a venit când am văzut un proiect de televiziune rusesc, care surprindea viaţa la ţară. L-am tradus şi i l-am arătat lui Dragoş Buliga (n.r. regizorul serialului ‘Las Fierbinţi’). I-a plăcut.

Noi ne ştiam cu Mihai Bobonete şi Costi Diţă de la ‘Vine Poliţia’ şi am zis să dăm drumul la treabă. Am filmat un episod-pilot în Giurgeni, acasă la Bobonete. Ulterior, l-am contactat şi pe Mimi Brănescu, pe care îl ştiu din studenţie.

Până la urmă, asta a fost şansa noastră, că l-am cooptat pe Mimi. Cu ajutorul lui, care a creionat personaje precum Aspirina sau Celentano, am ajuns la sezonul 9. Este important să ai texte frumoase şi bune.”, a mai explicat actorul pentru sursa citată.

Leonid Doni a mai spus că totul s-a schimbat, în afară de ideea inițială, care a rămas aceeași, adică acțiunea petrecută la țară. Actorul consideră că meritul este al tuturor, de la membrii distribuției până la echipa de producție.

Interpretul lui Robi din “Las Fierbinți” nu este căsătorit, dar are o iubită care nu este persoană publică. Cei doi au împreună doi băieți gemeni, în vârstă de aproape șase ani.