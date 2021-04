Studiu. Vaccinul Moderna continuă să fie eficient după 6 luni. Ce diferențe există între tineri și bătrâni

Un nou studiu indică faptul că vaccinul Moderna continuă să fie eficient după 6 luni. S-au remarcat totuși anumite diferențe între persoanele tinere și cele bătrâne cărora li s-a administrat antidotul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Serul de la Moderna continuă să stimuleze producţia de anticorpi chiar și după şase luni de la injectare, arată cercetătorii.

Un nivel ridicat de anticorpi a fost detectat la toate grupele de vârstă, dar persoanele mai tinere prezintă niveluri mai mari decât persoanele în vârstă, potrivit Digi24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Studiu. Vaccinul Moderna, eficient după 6 luni

Analiza a fost publicată marţi în The New England Journal of Medicine, informează DPA, citată de Agerpres. Studiul va continua în perioada următoare. Oamenii de ştiinţă vor să depisteze perioada totală în care anticorpii sunt detectaţi la persoanele care au folosit acest vaccin.

Persoanele mai tinere prezintă niveluri mai mari de anticorpi decât persoanele în vârstă, indică analiză făcută de institutul din America. În cazul vaccinului Moderna, cei care au realizat studiul nu au oferit un procent exact al eficienței.

ADVERTISEMENT

Într-un alt studiu, vaccinul Pfizer a dovedit o eficienţă de aproape 92% după şase luni. Ambele vaccinuri s-au arătat foarte eficiente împotriva formelor severe de boală, potrivit sursei citate.

Toți americanii sunt eligibili pentru vaccin din 19 aprilie

Preşedintele Joe Biden a devansat cu două săptămâni, până pe 19 aprilie, data până la care toţi americanii adulţi vor putea să se vaccineze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aproape 33% din populaţia SUA s-a vaccinat. Potrivit datelor anunţate de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, peste 108 milioane de persoane au primit cel puţin o doză din vaccinurile aprobate, iar peste 63 de milioane au fost imunizate cu ambele doze până marţi, 6 aprilie.

Campania de vaccinare în România

“Pentru martie am primit un total de 2.212.734 de doze. Săptămâna aceasta vom mai primi 134.400 doze de la Moderna şi 110.564 de doze de la AstraZeneca. Pentru vaccinurile produse la Pfizer-Biontech săptămânal o să primim, aşa cum ştim pentru următoarele două săptămâni, 511.000 doze. În ultima săptămână din aprilie 512.000, totalizând 2.046.330 doze la finalul lunii aprilie. Pentru Moderna, la fel, nu s-a schimbat faţă de săptămâna trecută, vorbim de un minim de 280.800 de doze pentru aprilie, iar pentru AstraZeneca 879.990”, a explicat marți, 6 aprilie, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu, potrivit Agerpres.

ADVERTISEMENT