SUA se pregătește pentru cel mai mare protest anunțat de la moartea lui George Floyd. Traficul a fost închis în centrul Washingtonului

Traficul din centrul Washingtonului, capitala SUA, a fost închis, sâmbătă, din cauza unui protest masiv anunțat în această zi, în semn de dezacord față de brutalitatea cu care polițiștii americani îi tratează pe cei de culoare.

SUA se pregătește pentru proteste masive în acest weekend, iar centrul Washingtonului a fost deja închis de autorități, după ce zeci de mii de americani au anunțat că vor ieși pe străzile capitalei, anunță Hotnews.

De altfel, primii manifestanți s-au adunat deja sâmbătă la Washington, însă sunt ținuți la distanță de Casa Albă cu garduri, ca măsură de siguranță.

Oamenii au luat cu asalt străzile din mai multe orașe americane, pentru a protesta față de rasismul și brutalitatea polițiștilor, mai ales la adresa oamenilor de culoare, iar ulterior alte proteste asemănătoare au avut loc și în diverse țări din toată lumea.

În plus, sâmbătă au fost anunțate noi ceremonii în memoria lui George Floyd, un american de culoare care a murit axfisiat de un polițist, în timp ce era ținut la pământ cu genunghiul în zona gâtului.

Here are the Street Closures (for vehicles) for Tomorrow’s “First Amendment Demonstrations” https://t.co/8RZQydkYUv pic.twitter.com/SZEcR8Y2vN

— PoPville (@PoPville) June 5, 2020

ADVERTISEMENT