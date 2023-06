Subiectele care i-ar fi putut pune în dificultate pe elevi la proba de matematică de la Evaluarea Națională. “Totul e la un nivel super abstractizat”

Profesorii de matematică sunt de părere că, în general, subiectele de anul acesta de la examenul de Evaluarea Națională au fost ușoare, subliniind că marea majoritate a elevilor ar trebui să ia cu ușurință o notă de trecere. Aceștia notează că un elev cu pregătire medie va putea obține ușor o notă între 7 și 8 la aceste subiecte.

Subiecte ușoare la proba de matematică de la Evaluarea Națională

Elevii de clasa a VIII-a au susținut miercuri proba la matematică la examenul de Evaluare Națională. Aceștia au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva cele trei subiecte principale, fiecare dintre ele notate cu 3 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.

La fel ca la , profesorii sunt de părere că și subiectele de la matematică au fost ușoare, cu o dificultate de maxim mediu, și cu foarte puține cerințe care să le pună probleme elevilor. Aceștia sunt de părere că un elev cu pregătire medie ar putea obține cu ușurință o notă între 7 și 8, dat fiind gradul de dificultate al acestor subiecte.

„Nu cred că subiectele au pus probleme. Mi s-au părut destul de ușoare, de un nivel maxim mediu. Au fost poate mai ușoare ca anul trecut și foarte intuitive. La unele probleme de geometrie puteai să-ți dai seama intuitiv de răspuns. Cred că nota cinci se va lua cu ușurință, iar elevii cu pregătire medie la matematică vor lua cu ușurință o notă între 7 și 8. Cei care s-au pregătit în plus cred că vor putea lua note destul de bune”, a declarat, pentru FANATIK, Felicia Zamfirescu, profesoară de matematică la liceul SSC Nicolae Kretzulescu din Capitală.

Unii profesori au subliniat însă că, deși subiectele s-au menținut în trendul de dificultate din ultimii doi ani, acestea au păstrat formularea abstractă, lipsită de ancorarea în viața reală.

„În ceea ce privește nivelul de dificultate, e cam același nivel din ultimii doi ani, nu sunt nici mai simple, nici mai grele. Din păcate, văd că se menține tendința aceasta neplăcută din ultimii ani cu subiecte rupte de realitate, subiecte fără nicio ancorare în viața reală. Totul e la un nivel super abstractizat, cu cerințe care pentru 90% din elevi nu spun nimic. Ei nu le văd nicio utilitate în viața reală, totul e numai cu „rezolvă ecuația”. Și același lucru e și la geometrie”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul de matematică Sorin Borodi.

Ce subiecte ar fi putut să le pună dificultăți elevilor

În ceea ce privește care ar fi putut să le pună probleme elevilor absolvenți de clasa a VIII-a, profesorii de matematică sunt de părere că acestea sunt cele de geometrie, de la Subiectul III. La fel, unele probleme ar fi putut apărea și la rezolvarea ecuațiilor de la cerința 2, tot de la Subiectul III.

„Primele două subiecte grilă nu cred că au pus probleme. Au fost foarte intuitive. Poate cu un nivel de dificultate mai mare a fost Subiectul III, cerințele 5 și 6b, și poate cerința 2 – acolo unde trebuiau să rezolve două ecuații. Acolo ar fi necesitat mai multe calcule, și probabil că acesta ar fi putut să le pună câteva dificultăți.

În rest, cred că cerințele ar fi putut fi rezolvate ușor de marea majoritate a elevilor. Chiar la Subiectul III, prima problemă, este ușoară, puteai și să intuiești sau să faci și prin încercări. Plus, având în vedere că și desenele la geometrie sunt deja realizate, și destul de bine realizate, îi ajută pe elevi, în special la Subiectul II”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesoara Felicia Zamfirescu.

Aceasta subliniază și faptul că elevii sunt acum ajutați de faptul că primesc desenele făcute deja la problemele de geometrie, fapt ce-i ajută la subiectele de geometrie plană.

„La Subiectul III ei au trebuit să-și facă totuși propriile desene, pentru că sunt multe informații în ipoteză, iar desenul te ghidează dar poate nu reușești să vezi toate aspectele și atunci poate trebuie să-și facă ei desenele pe ciornă pentru a obține o rezolvare completă și care să fie punctată cu maximul din barem”, a conchis profesoara Felicia Zamfirescu.

Profesorul Sorin Borodi este de părere că, în ceea ce privește problemele de geometrie plană, este posibil ca acestea nici măcar să nu se facă la orele de curs din cauza programei mult prea încărcate.

„Probabil subiectul care va face diferența între elevi va fi geometria de la subiectul III, cu cele două probleme.

Problemele de geometrie plană de la III sunt tipuri de probleme, ce acoperă materia clasei a VI-a, dar pe care, în mod normal, profesorul nu are când să le facă în clasă. La cât e de încărcată programa, acest gen de probleme nu se fac la clasă. Elevul le poate realiza doar în particular, și mă refer la masa mare a elevilor. Sunt probleme pe care cei mai mulți elevi le rezolvă în urma pregătirii paralele”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesorul Sorin Borodi.

