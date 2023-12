Suedia, reticentă privind extinderea spațiului Schengen. „Este un moment crucial, trebuie reformat sistemul”

Suedia este reticentă privind extinderea spațiului Schengen. Cel puțin asta reiese din declarația ministrului pentru Migrație, prezent marți, 5 decembrie, la reuniunea Consiliului Justiției și Afaceri Interne.

România aștepta un vot pentru intrarea în spațiul de liberă circulație, însă, se pare că situația este departe de a fi așa cum își imaginau oficialii români. Pe lângă faptul că , Suedia dă semne că nu mai este de acord cu extinderea Schengen.

Astfel, ministrul pentru Migrație din Suedia a declarat, înainte de Consiliul JAI, că extinderea nu trebuie făcută înainte de a fi reformat sistemul. Aceasta a făcut referire la fenomenul migrației, care ar fi scăpat de sub control.

“Vorbim despre o extindere a Spațiului Schengen, dar înainte trebuie reformat sistemul în sine. Europa trebuie să fie și ea pregătită. Este un sentiment al urgenței, dar toată lumea știe că este un moment crucial. Nu trebuie reformat doar sistemul de migrație, ci și sistemul Schengen, trebuie să preluăm controlul asupra migrației, cu granițe solide”, a transmis Maria Stenergard, conform .

Ministrul din Suedia mai spune că trebuie să fie făcută diferența între cei care fug de războie pentru a intra în UE și cei care vor să ajungă în statele europene cu alte scopuri. În acest sens, Stenergard susține că e nevoie de o „mai mare solidaritate” între țările Uniunii Europene.

Cătălin Predoiu: „Sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner”

Amintim că pe 4 și 5 decembrie are loc Consiliul JAI, însă tema privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen a fost eliminată de pe agendă. Cu toate acestea, există voci care spun că Austria, cea care a dat un vot negativ privind România, în Consiliul JAI din decembrie 2022, este pe punctul de a se răzgândi.

după ce reprezentanții mai multor firme austriece cu afaceri în România ar fi avut întrevederi cu oficialul. Aceștia ar fi vorbit despre pierderile economice suferite prin prisma neaderării României la Schengen.

De altfel, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a precizat că este optimist în acest sens. „Tot ce pot să vă confirm, factual, este că au loc discuții intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner.

Am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul. O discuție foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit și am resetat, dacă vreți, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog”, a transmis Cătălin Predoiu.