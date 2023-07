Suma halucinantă plătită de un turist pentru o felie de lămâie la Costinești: ”De aia pleacă lumea”

Un turist român a avut parte de un șoc atunci când i s-a adus nota de plată, de la un restaurant de la mare, mai exact din Costinești. A fost uimit să vadă cât i s-a cerut pe o singură felie de lămâie. Revoltat, a făcut totul public în mediul online.

Ce sumă a plătit un bărbat pe o felie de lămâie în Costinești

Individul abia ce s-a întors din Bulgaria și a decis să facă o oprire și pe litoralul românesc, din curiozitate. și spune că a înțeles de ce mulți cetățeni din țară evită să-și petreacă vacanțele aici, în favoarea altor destinații, de peste hotare.

Turistul a mers la un restaurant unde și-a achiziționat mâncare, dar și apă cu lămâie. A rămas surprins de faptul că i s-a taxat fiecare felie de lămâie din pahar și că au costat cât o lămâie întreagă. 1, 50 lei a trebui să achite bărbatul pe fiecare felie de lămâie.

Totodată, bărbatul s-a declarat nemulțumit și de suma pe care a trebuit să o dea pe o porție de cartofi prăjiți sau pe un mic. În total, a scos din portofel 257 de lei. ”Rușine, România!”, a mai transmis individul, într-un filmuleț pe Tik-Tok.

“Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival. Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești. Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba.

Am ajuns la un restaurant La Bunica, sau ceva de genul ăsta, și am zis să mâncăm și să bem ceva. Uitați și voi prețuri. Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică de la Mc Donalds e destul de mare pe lângă ce am primit.

Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3×1,5. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie. Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu 1 leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie. Rușine, România”, a spus românul , arătându-și bonul.

Grecia și Bulgaria, printre favoritele românilor

Grecia și Bulgaria sunt favoritele românilor în continuare, atunci când vine vorba de concediile pe timp de vară. Peisajele și prețurile de aici sunt cele care îi atrag. Multe costuri sunt mai mici în aceste zone, decât cele de pe litoralul românesc.

Nu lipsesc pățaniile în zonele menționate. În Grecia, de exemplu, mai mulți români s-au trezit fără bani în portofel, după ce au lăsat mașinile în parcare, nesupravegheate.

”Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost sa vizitam mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constat ca în portofel nu mai aveam nici un ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totala a fost de 450 euro și 55 de Ron”, a relatat un român pe rețelele de socializare.