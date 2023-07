Cum au rămas câțiva turiști români fără sute de euro, în vacanța din Grecia. Modul de acțiune al hoților

O vacanță în Grecia care trebuia să fie una de neuitat pentru câțiva români s-a transformat într-un coșmar. Conaționalii noștri au rămas fără câteva sute de euro. Cum au procedat hoții.

Turiști români rămași fără sute de euro în Grecia. Cum au fost prădați de hoți

Cazul de față a fost expus pe un grup de Facebook de Thassos. La prima sa experiență în acest loc, bărbatul a avut parte de un ghinion imens: a fost prădat de hoți.

În urma incidentului, acesta a tras un semnal de alarmă privind hoții care fură din mașini. Paguba acestuia și a familiei sale s-a ridicat la câteva sute de euro. El .

Totul s-a petrecut în momentul în care bărbatul și familia sa erau în vizită la o mănăstire. Infractorii nu au ținut cont că se află în apropiere de lăcașul sfânt și au dat spargerea. Au sustras din mașină: 450 de euro și 55 de lei.

”Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost sa vizitam mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constat ca în portofel nu mai aveam nici un ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totala a fost de 450 euro și 55 de Ron”, spune românul.

Mașina altor români, ”verificată” de hoți

Spre ghinionul românilor, camerele de supraveghere din zonă nu au vizibilitate în zonă. Se pare că acest caz nu este unul izolat. Hoții ar fi umblat și în mașina altor români.

”Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niște profesioniști. Menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil să vă citească cheile când încuiați mașinile.

Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă, se pare că cei ce fac asta nu se gândesc la consecințe…din câte am constat îi interesau doar banii, deoarece cardurile și actele le-au lăsat…măcar atât, altfel ne-ar fi stricat concediu cu totul!”, mai scrie, pe , conaționalul nostru.