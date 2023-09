Suma ireală pe care un român vrea să o cheltuie pentru un sejur all inclusive: ”Întrebarea este de ce ai face-o”

Un român are în plan să cheltuie o sumă ireală pentru un sejur all inclusive. Aceasta le-a cerut ajutorul altor persoane, astfel încât să găsească locația perfectă, în raport cu suma pe care o are la dispoziție.

Suma ireală pe care un român vrea să o cheltuie pentru un sejur all inclusive

Cât sunt însă dispuși să cheltuie aceștia? Dacă unii aleg Grecia, dat fiind faptul că este accesibilă la preț, iată că alții aleg alte locații.

ADVERTISEMENT

Acesta este și cazul unui român care a cerut niște sfaturi pe un grup de pe Facebook. Respectivul bărbat vrea să meargă într-un sejur all inclusive. Ce sumă este dispus să cheltuie?

Conform postării sale, este vorba despre 10.000 de euro, sumă în care trebuie să se încadreze un sejur all inclusive de 7 nopți, pentru el, soție, dar și pentru cei doi copii. Astfel, bărbatul i-a întrebat pe internauți dacă știu un resort, astfel încât suma disponibilă să fie suficientă.

ADVERTISEMENT

“ pe insule private, ce recomandări de resorturi aveți la un buget de maxim 10000 euro/ 7 nopți cu all inclusive pentru 2 adulți și 2 copii?” a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

Reacții acide la postarea bărbatului

Deși bărbatul își dorea să primească niște răspunsuri care să îl ajute în alegerea sejurului all inclusive perfect, iată că acesta a ajuns să fie aspru criticat. Nu puțini sunt cei care s-au întrebat de unde are acesta atât de mulți bani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, nici alte persoane nu înțeleg cum de cineva dispune de un buget atât de mare. “Oare ce meserie trebuia să am că să dau 10 000 de euro 7 nopți? Profesor universitar, never”, ”Teoretic se împarte la 2, că-s 2 adulți (și 2 copii).

Vine 5000 de persoană. Teoretic poți strânge dacă ești chibzuit, pentru o săptămâna pe an să zicem, și ca prof. univ. Întrebarea este de ce ai face-o”, au fost doar o parte dintre comentarii.

Au fost însă și persoane care au spus că în domeniul IT, această sumă poate fi chiar salariul pe o lună. De asemenea, unii au vorbit despre evaziune fiscală, dar și despre alte lucruri.

ADVERTISEMENT

“Pentru multe persoane ăla este salariul pe o lună, chiar și în România dacă lucrează în IT. De ce ai face-o? Simplu, pentru că îți permiți”, a fost un alt comentariu primit la postarea bărbatului.