Suma revoltătoare cerută lui Aurel Pădureanu pentru concertul închinat Corneliei Catanga: ”Condamnat la moarte”

După doi ani de la a îndrăgitei artiste Cornelia Catanga, Aurel Pădureanu se lovește din nou de probleme. Soțul “Reginei lăutarilor” este dezamăgit de oamenii care s-au împotrivit inițiativei sale de a organiza un concert la Sala Palatului în memoria soției. În interviul acordat pentru FANATIK, Aurel Pădureanu, cu durere în suflet, a recunoscut că este revoltat de ceea ce se întâmplă.

Câți bani i sau cerut lui Aurel Pădureanu pentru concertul în memoria regretatei Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu și-a dorit să organizeze un concert la Sala Palatului în memoria regretatei Cornelia Catanga. S-a lovit de refuzuri și de oameni care nu i-au sprijinit inițiativa. Artistul ne-a spus care este motivul pentru care se confruntă cu această situație, dar și câți bani i s-au cerut pentru organizarea evenimentului.

Domnule Pădureanu, ați vrut să organizați un concert în memoriam pentru regretata Cornelia Catanga, dar nu s-a concretizat nimic. Ce s-a întâmplat?

– După moartea Corneliei, aș fi dorit să organizez un concert. Nu a fost oricine, a fost o stea de primă mărime în constelația muzicii lăutărești. Am vrut să îi fac un memoriam, ‘Cornelia Catanga’, la Sala Palatului. Am tras semnale peste tot, nimeni nu s-a sesizat. Nu m-a chemat nimeni.

Stau și mă gândesc de ce atâta răutate. Noi am fost trei artiști mari. De ce? Nu ar fi putut Alexandru să cânte la Sala Palatului cu o trupă? Eu să cânt 3-4 melodii? Să chem câteva soliste care sunt în vogă acum, pentru că toate au vrut să vină. Și uite că nu reușesc, nu se poate. Cui să îi cer ajutor? Să mă duc la președintele statului, să îl întreb?

De ce nu ați reușit să organizați acest concert?

– Am înțeles că trebuie să stabilești ziua respectivă și se cer 12.000 de euro. Atât se ia. Se dau și niște bani înainte. Ar trebui să mă ajute cineva, să se strângă, pentru fiecare solist să se dea.

“Cine să te ajute? E alergătură după ciolan”

Ați încercat să apelați la alți artiști care să vă ajute în acest sens?

– Nu te ajută nimeni. Ni se predică de 2000 de ani să ne iubim și ne sfâșiem între noi. Fiecare e cu treaba lui. Sunt 4-5 soliști care merg mereu la Sala Palatului. Nu vreau să le spun pe nume. Nu am cu nimeni nimic. Îmi pare rău. Eu am vrut să fac în iunie, dar pleacă toți în concedii. Cine să te ajute, e alergătură după ciolan. Nu face nimeni pentru interesul național. Nu se bagă nimeni.

Fiul dumneavoastră, Alexandru, ce părere are de toată situația aceasta?

– Crede-mă că Alexandru se trezește din somn și spune câteodată: “Cred că am auzit gura mamei mele”. El a fost crescut frumos, elegant. Cornelia l-a iubit enorm. Toate mamele își iubesc copiii, dar așa iubire de mamă eu nu am văzut. A fost singurul ei copil. Eu mai am doi copii din prima căsătorie. Dar Alexandru a fost rodul dragostei dintre mine și Cornelia. E un pianist uluitor. Dar cu jazz-ul mori de foame. Aici dacă nu cânți folclor și manele nu faci nimic. Nu am ceva cu maneliștii, tot respectul pentru ei. Eu am meseria și munca mea. E loc sub soare pentru toată lumea. Dar nu e normal.

“Vreau doar un concert pentru Cornelia mea, ce să fac, să le cad în genunchi?”

De ce considerați că vă loviți de atâtea piedici, domnule Pădureanu?

– Eu nu am absolut nimic cu nimeni. Le doresc tot succesul din lume, să-și câștige pâinea. Să aibă liniște sufletească. Vreau doar un concert în memoria Corneliei. Au murit trei artiști mari, Cornelia Catanga, Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu.

Eu vreau pentru Cornelia mea. Ea a murit prima. Ce să fac? Să mă duc să le cad în genunchi? Dacă nu se poate, nu se poate. Eu m-aș duce direct la președinte. Sunt cetățean al României și m-aș duce să fac treaba asta. Sunt convins că trebuie să se rezolve ceva.

Bănuiesc că ar trebui să se sesizeze cineva și să vă întindă o mână de ajutor

– Să se sesizeze cineva. De la Ministerul Culturii. Chiar cer ajutorul ministrului Culturii. Trebuie să se sesizeze cineva, nu se poate. Vreau să fac un spectacol. Să merg iar la televiziuni?

“Dacă spun că mâine mă însor, mă cheamă cinci televiziuni”

Asta este situația. Dacă spun acum că mâine mă însor, mă cheamă cinci televiziuni. Să îmi ia interviu. Începe toată lumea: ”Aoleo! Se însoară Pădureanu”. Încep să dea oamenii mesaje jignitoare. Așa e țara asta din păcate.

Asta este națiunea. Noi suntem o națiune blestemată, care trăiește în răutate și în minciună. Eu știu ce să le spun, că nu s-a făcut absolut nimic. Numai mizerii și minciună.

“Este rugămintea mea supremă, exact ca un condamnat la moarte”

Vreau doar să reușesc să fac acest concert pentru Cornelia. Este rugămintea mea supremă, exact ca un condamnat la moarte. Pentru ministrul Culturii, pentru oamenii care ar putea să mă ajute. Acum nu mai am timp într-o lună jumătate, două.

Dar măcar în septembrie să reușesc. Dar să ajute pe cineva. Nu se mai face cultură. mor și nu îi ia nimeni în seamă. Dacă se spun minciuni și mizerii sare toată lumea în sus.

Aurel Pădureanu, regretă decizia luată: “Mai bine o lăsam pe Cornelia să moară acasă”

Eu am dus-o la spital, ea s-a uitat în ochii mei și a spus: ‘Gata, mă duci?’ Mai bine o lăsam și murea acasă. Am fost forțat imediat să o îngrop, fără slujbă în biserică, fără nimic. Trăiesc cu regretul acesta. Nu își poate da lumea seama ce se întâmplă în sufletul meu și al lui Alexandru. Au trecut doi ani de când a plecat de lângă noi, nu sunt vindecat sufletește și mental.

Au băgat oamenii în saci, au murit cum au murit. Nu interesează pe nimeni. Mai bine murea acasă. Dacă murea acasă, o îmbrăcam și eu frumos. Era cea mai elegantă artistă, de o frumusețe rară. Toată lumea știe. Se îmbrăca foarte elegant și au pus-o într-un sac. Eu nu pot să uit asta. Cum să iubesc eu pe cei care ne-au condus pe noi?