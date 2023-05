Suma uluitoare pe care Anca Serea o încasează din Instagram: ”Nu o fac pentru bani”

Suma uluitoare pe care Anca Serea o primește pentru postările pe Instagram. Vedeta are un venit anual foarte mare dar spune că nu este influencer pentru bani.

Suma uluitoare pe care Anca Serea o încasează anual din Instagram

Soția lui Adi sună s-ar putea descurca foarte bine de una singură cu toți cei șase copii. Așa s-a lăudat Anca Serea în cadrul unui interviu la Metropola TV, în care a spus cât câștigă anual.

ADVERTISEMENT

Anca Serea a dezvăluit că primește anual din peste 100.000 de euro. Acest lucru înseamnă că, lunar, Anca Serea ia circa 8300 de euro, echivalentul a circa 40.000 lei.

Fosta prezentatoare a spus că mereu este surprinsă de cât de mult a câștigat sau cât de mult a cheltuit atunci când discută cu contabila ei. și nu stă să controleze.

ADVERTISEMENT

„Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult?”, a mărturisit vedeta în interviu.

ADVERTISEMENT

Anca Serea, avere din Instagram

Chiar dacă vorbim despre aceste sume amețitoare de bani, Anca Serea spune că nu face meseria ei pentru bani ci pentru că îi place.

Aceasta a mai dezvăluit că nu are un tarif fix și acceptă în general orice propunere vine de la branduri pentru a le face reclamă, indiferent că prețul este mai mare sau mai mic.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt super recunoscătoare fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare.

ADVERTISEMENT

Dar da, sunt proiecte care sunt foarte bănoase și proiecte mai puțin. Nu o fac pentru bani, cred că lucrurile s-au legat și e un mare avantaj”, a mai spus soția lui Adi Sînă.