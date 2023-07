Suma uriașă câștigată de Andreea Esca! Adevărul despre averea vedetei Pro TV

Andreea Esca are un salariu legendar, la Pro Tv. Niciodată dezvăluită cu exactitate, suma a provocat adevărate dispute în spațiul public. Dar dacă salariul pe care în încasează este un secret bine păstrat, FANATIK a aflat, totuși, câți bani câștigă, an de an, din afacerile sale, celebra prezentatoare de la Știrile Pro TV.

Suma uriașă câștigată de Andreea Esca de la Pro TV: bate directori de multinaționale

Andreea Esca este, probabil, un exemplu de succes. Implicată într-o serie de afaceri care mai de care mai complexe, din domenii total diferite, vedeta Pro Tv reușește să încaseze, anual sume uriașe din profiturile pe care le are. Și, chiar dacă are un soț milionar, celebru în lumea afacerilor, iar ea este prezentatoarea celor mai vizionate știri de la noi, Andreea Esca l-ar putea concura oricând.

Astfel, conform datelor obținute de FANATIK din surse publice – – Andreea Esca este implicată în trei companii. Atelierul de Vise SRL are ca obiect activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor și a fost deschisă în 2015. În companie e asociată cu soțul ei, Alexandre Eram.

Firma Oberwood SRL are ca obiect de activitate facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată și a fost deschisă în plină pandemie, în 2020. Firma are doi asociați, alături de . Cea mai veche companie – 25 de ani -, Andreea Esca SRL, are ca obiect activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Toate cele trei firme ale vedetei de la Pro TV sunt, la modul evident, companii care merg ”ca unse”. Ba chiar, conform raportărilor fiscale pentru anul fiscal 2022, Andreea Esca a reușit performanțe impresionante la capitolul profituri. Iar sumele de bani câștigate pot stârni invidia și unui director de multinațională.

Andreea Esca, vedeta de sute de mii de euro

Conform raportărilor oficiale, Atelierul de Vise al Andreei Esca a reușit performanța să obțină o cifră de afaceri de aproape 600.000 de lei. Iar profiturile au fost pe măsură: aproape 270.000 de lei, de peste 5 ori mai mari decât în anul anterior.

Firma din turism pe care a deschis-o la debutul pandemiei a făcut și ea performanță. Astfel, la o cifră de afaceri de aproximativ 560.000 de lei, a obținut un profit de aproape 270.000 de lei. Adică încă 54.000 de euro, la fel ca și compania din domeniul târgurilor și expozițiilor.

”Perla coroanei” este însă, fără discuție, Andreea Esca SRL. Firma vedetei de la Pro TV are aproape 1,5 milioane de lei cifra de afaceri. Iar profitul este de peste 750.000 de lei, adică bine peste 150.000 de euro. Ceea ce înseamnă, la o primă socoteală, că Andreea Esca are profituri cumulate care depășesc lejer 250.000 de euro, anual.

Alexia Eram, fiica vedetei Pro TV, talent nativ în afaceri

Dacă Alexandre Eram, soțul știristei Pro Tv nu mai are nevoie de nicio prezentare, el reușind performanțe serioase în domeniul afacerilor, Alexia merită totuși o atenție deosebită. Frumoasa fiică a Andreei Esca – implicată în proiectul America Express – dovedește că are un talent nativ la afaceri.

Mai exact, Alexia Eram, cu firma ei, Margot Production, reușește, din nou, să uimească. Compania care are ca obiect activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, merge bine de tot. În al treilea an de existență a companiei, a reușit, din nou, să obțină un profit consistent. Astfel, la o cifră de afaceri de aproape 800.000 de lei, Alexia Eram a avut un profit de 270.000 de lei, adică bine peste 54.000 de euro.