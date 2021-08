Suma uriașă plătită de Ion Țiriac pentru două apartamente de lux în Mamaia. Afaceristul nu s-a uitat la bani

Ion Țiriac și-a mai achiziționat încă două proprietăți. Este vorba despre două apartamente de lux în Mamaia, chiar la malul mării.

Milionarul în vârstă de 82 de ani nu s-a uitat la bani și a scos din buzunare aproape 2 milioane de euro.

Fostul jucător de tenis a fost printre primii proprietari din acest bloc. Construcția imobilului a început în anul 2018, iar în anul 2020 apartamentele au fost scoase la vânzare.

Suma uriașă plătită de Ion Țiriac pentru două apartamente de lux în Mamaia

când vine vorba despre confortul său. Afaceristul spunea că nu mai poate călătorii prea des din cauza vârstei, dar nici timpul nu-i permite fiind destul de ocupat. Astfel, a decis să-și cumpere o locuință la malul Mării Negre.

Ion Țiriac a cumpărat două apartamente de lux într-un imobil care se află la mai puțin de 50 de metri de plajă. Nu oricine poate face o asemenea investiție, și asta pentru că prețurile apartamentelor pleacă de la 400.000 de euro și ajung până la 1 milion de euro.

Blocul are 5 etaje și 50 de apartamente de lux. 12 apartamente cu 2 camere, 16 apartamente cu 3 camere, 20 de apartamente cu 4 camere și două apartamente cu 5 camere. Tot mobilierul, dar și accesoriile au fost aduse din străinătate.

În ultima perioadă, Ion Țiriac a fost văzut pe plaja H2O din apropierea imobilului în care locuiește de mai multe ori.

Cu cine a mers la plajă Ion Țiriac

În urmă cu câteva săptămâni, milionarul a fost surprins pe plajă însoțit de o frumoasă brunetă. Ca de fiecare dată nu au lipsit nici bodyguarzii săi. Cei doi nu s-au ferit deloc de ochii curioșilor și au stat liniștiți ore bune la plajă.

Fostul jucător de tenis este al doilea în topul , cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro.

“Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, îi spunea milionarul lui Ovidiu Ioanițoaia, într-o emisiune.