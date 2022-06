Sume fabuloase câștigate la pariuri de un șef din cadrul ANAF Iași. Face mai mulți bani decât din salariu

Conform jurnaliștilor de la , directorul executiv de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a câștigat în ultimul an o .

Bani din pariuri pentru directorul de la ANAF Iași

Nu este prima dată când Ciornei dă lovitura la pariuri, dar suma declarată acum este de patru ori mai mare decât câștigul realizat din pariuri în 2020.

Astfel, în urmă cu doi, directorul executiv din cadrul DGRFP Iaşi declara 61.000 de lei (n.r. – aproximativ 12.600 de euro), bani câștigați din pariuri. Anul acesta, norocul i-a surâs și mai mult.

Conform sursei citate, Bogdan Emilian Ciornei a câștigat 227.000 de lei (n.r. – aproximativ 46.500 de euro) de la Kaizan LTD, Betfair GB. Suma a fost completată de încă 144.600 de lei (aproximativ 29.500 de euro), venitul anual încasat de la DGRFP Iaşi în 2021.

Practic, este vorba despre un salariu de 12.000 de lei pe lună (n.r. – 2.400 de euro). Jurnaliștii ieșeni au notat că directorul executiv a încasat mai mult cu 1.100 de lei faţă de anul 2020, când salariile obţinute au însumat 143.500 de lei.Conform , Ciornei nu are locuinţă, terenuri, bijuterii sau obiecte de artă.

Are datorii la bănci până în 2026

Totodată, acesta a declarat că nu are nici active financiare. În schimb, are câteva datorii și pe lângă veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, în declaraţia lui de avere mai apare autoturism Dacia Sandero, fabricat în 2019.

În ceea ce privește datoriile, acesta are de returnat un credit în valoare de 188.500 de lei. În total, el are credite de 230.800 de lei. Şi soţia lui Ciornei a contribuit la majorarea bugetului, astfel că venitul anual pe care l-a încasat în 2021 a fost de aproape 64.700 de lei.

Este vorba despre salariile obţinute de la Şcoala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iaşi, unde este institutor. În declarație de avere au mai apărut 100 de lei de la Colegiul Administrativ Economic Iaşi și dividente de 1.600 de lei de la SC Olimp SA.

Altfel, amintim că în urmă cu aproape patru ani, . La acea vreme era cea mai mare sumă luată pe un singur bilet. El a pariat pe 19 meciuri de fotbal. Toate au fost jucate pe un singur bilet, cu o miză de 200 de lei și o cotă de 1771,25.