Șumudică, anunț de ultimă oră despre preluarea Rapidului. Unde va antrena

Conducerea Rapidului l-a ales pe Cristiano Bergodi în detrimentul lui Marius Şumudică pe banca tehnică, la începutul sezonului. După începutul ezitant al giuleştenilor, numele lui Şumi a început să fie rostit din ce în ce mai des în Giuleşti.

Șumudică, anunț de ultimă oră despre preluarea Rapidului: “Nu stau la nicio cotitură!”

Însă, tehnicianul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu vânează postul lui Cristiano Bergodi şi este exclus să ajungă la Rapid şi la orice echipă din România, mai ales după ce :

ADVERTISEMENT

“Nu am nicio treabă cu Rapidul, cu nicio echipă din România. Nu stau la nicio cotitură. Nu îmi doresc să antrenez în România în momentul de faţă. Nu-i adevărat, nu aştept niciun Rapid.

Au un antrenor, pe domnul Bergodi. Am văzut că domnul Şucu este consecvent şi vrea un proiect cu antrenorii pe care îi are. Ce să fac? Să le spun celor de la Petrolul sau cu cine joacă după aia… să facă rezultat.

ADVERTISEMENT

“Nici nu ştiu dacă o să-l oferteze pe Şumudică vreodată”

De aceea nu merg nici la meciuri. Nu mă interesează şi nu vânez postul domnului Bergodi. Am spus pur şi simplu ce am văzut la televizor, ce am văzut pe micul ecran.

Unde să mă duc la Rapid dacă are antrenor? Dacă nu o să aibă, nu ştiu… nici nu ştiu dacă o să-l oferteze pe Şumudică vreodată. Am sistat orice discuţie cu orice club din România.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să antrenez în România deocamdată. Aştept din Turcia şi Arabia Saudită, unde am un nume destul de bun şi de unde sper să am cât de curând o ofertă. Începe în acest weekend campionatul.

Dacă într-o lună şi jumătate nu am semnale că pot prelua un club de acolo, mă gândesc şi la România”, a explicat Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe prima pagină a site-ului www.fanatik.ro, și în premieră, pentru cei care vor să o revadă, de la 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial. Nu ratați FANATIK SUPERLIGA pentru că doar aici aveți cele mai tari exclusivități și cele mai tari declarații!

ADVERTISEMENT