Dan Şucu, susţinere totală pentru Bergodi: “Nu i-am dat ultimatum, din contră, l-am întrebat cu ce putem să-l ajutăm să ne batem la titlu”. Exclusiv

Înfrângerea cu Voluntari, scor 1-2, a părut să declanșeze o mică furtună în Giuleşti, Rapidul având un început ezitant de campionat: 5 puncte în primele 4 etape. În spaţiul public au apărut primele critici la adresa lui , plecat la Neftci Baku cu doar o săptămână înainte de startul campionatului.

Dan Şucu: “Proiectele solide, care să reziste mulţi ani, se construiesc cu răbdare. Este un maraton, nu cursă de viteză 100 de metri garduri”

În cursul zilei de miercuri, acţionarii Dan Şucu şi Victor Angelescu, alături de preşedintele Daniel Niculae, au avut o întâlnire cu la un restaurant bucureștean. Acţionarul majoritar al Rapidului a detaliat pentru FANATIK ce s-a întâmplat cu această ocazie şi a transmis public un mesaj de susţinere ferm pentru italianul Bergodi. În acelaşi timp, Șucu i-a asigurat pe fani că echipa va urca acolo unde îi este locul, în fruntea fotbalului românesc:

“Am avut cu toţii astăzi (n.r. ieri) o întâlnire cu antrenorul nostru, Cristiano Bergodi. Aţi văzut, nu este niciun secret. Au apărut şi poze, doar vreau să lămuresc transparent ce s-a întâmplat acolo. Întâlnirea nu a fost, aşa cum se speculează, pentru a-i da vreun avertisment sau ultimatum domnului Bergodi. Din contră!

Ştim cu toţii că este nevoie de răbdare şi mai ştim că acest cuvânt, răbdare, nu face parte, momentan, din vocabularul Giuleștiului. Clubul Rapid, noi, cu toții, trebuie să învățăm să avem răbdare… Nu este simplu, dar proiectele cu adevărat mari, proiectele solide, care să reziste mulţi ani, se construiesc cu enorm de multă răbdare şi nu pe fundații emoționale.

A crea o echipă mare, competitivă, o campioană, nu este o probă de 100 de metri garduri, ci una de maraton. Un maraton fotbalistic și administrativ, ce trebuie gestionat fără grabă, cu înțelepciune. Mă ştiţi foarte bine cum sunt ca om de business… Vom construi cărămidă cu cărămidă!

“Domnul Bergodi este liniștit și convins că echipa va crește calitativ “

L-am invitat, deci, pe domnul Bergodi pentru a-l întreba ce putem să facem pentru el, pentru echipă, de ce mai are nevoie…

L-am simţit foarte hotărât, liniştit, dar totodată entuziasmat de proiect. Este convins că echipa va creşte ca exprimare. Are nevoie de timp, ca toate piesele pe care le-am adus să fie asamblate cu grijă, iar asta nu se poate face în două-trei etape.

Noi l-am invitat să ne spună de ce ar mai avea nevoie. Are susținerea noastră totală! Ne-a transmis ce jucători și-ar mai dori şi i-am promis că, dacă va sta în puterile noastre, îi vom aduce fără niciun fel de problemă fiindcă este clar, dorim cu toții un Rapid din ce în ce mai puternic”.

“Vom mai face un transfer, poate două, doi jucători importanţi, ştim despre ce este vorba, discutăm deja”

Acţionarul majoritar al Rapidului a declarat că echipa se va mai întări în această vară şi sunt negocieri cu unul-două nume importante, astfel încât giuleştenii să se poată bate la titlu încă din sezonul 2023/2024, cum își dorește suflarea rapidistă:

“Vom mai face un transfer, poate două, jucători importanţi, ştim despre cine este vorba, discutăm deja. Sperăm să luăm și ok-ul fotbaliştilor, vom face tot posibilul să-i punem la dispoziție domnului Bergodi o echipă cu care să se bată la titlu chiar din acest an.

Deci, o spun răspicat, nu se pune problema să plece Cristiano Bergodi, nu s-a pus problema să-i dăm nici măcar un avertisment! Este exact opusul: l-am chemat să îi spunem că avem toată încrederea în el, că vor veni și rezultatele pe care le merită aceşti fani minunaţi, cei mai frumoşi din România”.

Dan Șucu: “Aveți încredere în noi!”

“Pe mine, ca filosofie, nu mă caracterizează acţiunile pripite. Din contră, îmi plac lucrurile făcute cu grijă, sunt atent la detalii, proiecte construite în ani, care capătă cu adevărat valoare peste timp şi ajung să fie solide, aducându-ne satisfacţiile pe care le dorim cu toţii în Giulești.

Cristiano Bergodi este un antrenor foarte bun, un tehnician care se potriveşte şi pe filosofia Rapidului, şi pe filosofia mea, noi suntem mulţumiţi de el. Este abia la început, nu putem să fim supăraţi pe domnul Bergodi după câteva etape sau o partidă pierdută la Voluntari.

Ar fi amatorism din partea noastră, iar noi trebuie să ne comportăm ca niște profesionişti, aşa cum este şi Cristiano Bergodi. Rapidiştii să stea liniştiţi, clubul va ajunge acolo unde ne-am propus cu toţii, unde merită, se va bate să fie cel mai bun din România. Repet, răbdare… Aveți încredere în noi! “, a declarat Dan Şucu în exclusivitate pentru FANATIK.

“Investim în viitor! Micovschi poate ajunge unul dintre cei mai buni atacanți din fotbalul românesc”

Dan Şucu spune că Rapidul investește în viitor și are mare încredere în noul transfer din Italia, Claudiu Micovschi. Acţionarul majoritar al Rapidului susţine că referinţele primite despre jucător sunt promițătoare şi crede că, în scurt timp, Micovschi poate deveni un fotbalist de mare perspectivă:

“Am văzut critici că nu investim în viitor. Vreau să vă dau un singur nume! Micovschi, pe care l-am adus din Italia, probabil nu este un nume atât de cunoscut precum Cîrjan, pe care scrie Arsenal şi a venit cu o oarecare faimă, dar veți avea o surpriză foarte plăcută cu el. Acest tânăr jucător are un mare potenţial…

Eu niciodată nu m-am dat specialist în fotbal. Ştiţi foarte bine, am vorbit cu reţinere despre fenomen pentru că sunt abia la început şi știu foarte bine că sunt multe de învățat, o să mai am tot felul de experienţe şi tocmai de aceea nu am spus niciodată că mă pricep la fotbal sau că sunt vreun mare cunoscător al fenomenului.

Însă specialiştii mi-au spus apăsat că Micovschi are un potențial interesant, poate ajunge unul dintre cei mai buni atacanți din fotbalul românesc. Aripă dreaptă, parcă așa se spune (n.r – râde)… Sperăm că așa va fi! “.

Promisiunea făcută fanilor giuleșteni

În final, patronul Rapidului şi-a declarat, din nou, susţinerea totală pentru Cristiano Bergodi, despre care spune că va rămâne „mult timp” în Giulești:

“Deci investim şi în viitor, investim şi în experienţă, apropo de negocierile cu Bogdan Lobonț, care, într-adevăr, există. Nu-mi cereți amănunte, se ocupă colegul meu, Victor Angelescu… Încercăm să aducem oameni cât mai calitativi, profesioniști adevărați, pentru ca Rapidul să ajungă acolo unde ne dorim. Mesajul final este unul de susţinere totală a lui Cristiano Bergodi, haideţi să îl lăsăm să îşi facă treaba!

Nu va fi un drum uşor, vor fi şi momente cum s-a întâmplat cu Voluntariul, nu ne-a picat bine, dar până la urmă caracterele adevărate se văd la înfrângeri, şi nu la victorii. Indiferent de obstacole, contestări, noi ne vedem cu entuziasm de treabă şi le transmit suporterilor că vom ajunge acolo unde îşi doresc ei, vom ajunge în top cu Rapidul”, a mai spus Dan Şucu pentru FANATIK.