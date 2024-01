Șumudică, în război cu jurnaliștii turci! Motivul pentru care s-au ridicat și au plecat toți de la conferința românului

Marius , scor 2-2, în etapa cu numărul 21 din campionatul Turciei. Antrenorul român a fost la un pas de încăierare cu antrenorul echipei adverse, Bulent Uygun. La conferința de presă de la finalul meciului, jurnaliștii turci au pus la cale un protest la adresa românului.

Marius Șumudică, lăsat cu gura căscată la conferința de presă

Gaziantep a remizat cu Sivasspor, scor 2-2. Marius Șumudică i-a titularizat pe Florin Niță, Alex Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu. Pentru cel din urmă . În urma punctului obținut, Gaziantep ocupă locul 14, cu 22 de puncte în 21 de partide.

Marius Șumudică a fost în centrul mai multor scandaluri în Turcia la ultimele partide ale lui Gaziantep. După ce s-a contrat cu Ismail Kartal, antrenorul lui Fenerbahce, Șumudică a fost la un pas de bătaie cu antrenorul lui Sivasspor, Bulent Uygun.

La finalul meciului cu Sivasspor, Marius Șumudică a mers în sala de conferințe pentru a sta de vorbă cu jurnaliștii. Totuși, ziariștii turci nu au stat prea mult pe gânduri și l-au lăsat cu gura căscată pe antrenorul român.

Ce le-a zis „Șumi” jurnaliștilor turci înainte ca aceștia să plece de la conferința de presă

„Prea multă lume!”, a spus Marius Șumudică în momentul în care a intrat în sala de conferințe. După o scurtă perioadă de așteptare, jurnaliștii turci din Sivas s-au ridicat și au plecat din fața antrenorului român, sub formă de protest.

„Pleacă toţi? Vă mulţumesc mult”, a fost reacția lui Marius Șumudică. Antrenorul român a rămas pe scaun alături de doi membri ai staff-ului de la Gaziantep. Scandalul general de la finalul meciului Sivasspor – Gaziantep (2-2) ar fi pornit de la faptul că „Șumi” i-ar fi provocat pe fanii echipei adverse.

SON DAKİKA – Sivas basını maç sonu yaşanan olaylardan sonra Sumudica'yı protesto ederek basın toplantısını terk etti. — FutbolArena (@futbolarena)

”Antrenorul Șumudică i-a provocat pe fani. Nu s-a comportat fair-play, nu a fost plăcut ce a făcut. A provocat în permanență publicul și cred că acțiunile sale nu-i fac cinste.

Din cauza lui, nu s-a jucat două minute, i-a spus unui jucător să rămână întins pe gazon. Nu se face așa ceva. Aici se joacă fotbal. S-au întâmplat lucruri care nu ar trebui să se întâmple”, a fost reacția dură a lui Deniz Kizilirmak, vicepreședintele clubului Sivasspor.

Sivasspor Asbaşkanı Deniz Kızılırmak: "Gaziantep FK Teknik Direktörü Marcus Sumudica taraftarı tahrik etti. Futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını, seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun… — Ajansspor (@ajansspor)

Ce a spus Marius Șumudică după Sivasspor – Gaziantep 2-2

Astfel, din cauza faptului că nu a putut sta de vorbă cu jurnaliștii din Sivas, Marius Șumudică nu și-a putut prezenta propria variantă despre scandalul izbucnit la finalul meciului cu Sivasspor.

Sivas-Gaziantep maçı sonrasında ortalık karışmış. Sumudica ve Bülent Uygun arasında gerginlik yaşandı. Murat Çetintaş’ın tribünden çektiği görüntüler… — Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu)

În schimb, antrenorul român a vorbit despre meci și este ferm convins că echipa sa merita să câștige. Denis Drăguș a marcat unul dintre golurile lui Gaziantep din pasa lui Maxim. Fostul internațional român a fost eliminat în minutul 81 pentru 2 cartonașe galbene primite în decurs de doar 12 minute.

”A fost o singură echipă pe gazon azi. Am fost mai buni decât Sivas. Am pierdut două puncte. Am jucat mai bine. Am controlat jocul. Echipa va continua astfel și va rămâne în prima ligă. Mult noroc lui Sivas”, a spus Marius Șumudică.