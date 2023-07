Super transfer! Rapid se bate cu CSKA Sofia pentru un fotbalist român

Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit că negocierile pentru perla celor de la Sepsi, Marius Ștefănescu, sunt extrem de avansate. Cu toate acestea, Angelescu a mărturisit că suma cerută pentru fotbalist e momentan exagerat de mare, iar acum așteaptă ca cei de la Sepsi să lase din preț.

Înainte de toate, Angelescu a subliniat că Rapidul are obiectiv câștigarea campionatului în acest an. ”Din punctul meu personal și al conducerii, obiectivul e să ne batem la titlu. Dacă ne batem și vom termina în primele 3 și am câștigat Cupa ar fi un sezon reușit, însă îmi doresc să câștigăm titlul.

, nu știu dacă e cea mai puternică, fără doar și poate va fi una din echipele care se va bate la campionat”, și-a început Angelescu discursul. Totuși, pentru a se bate cu șanse reale la titlu, Rapidul are nevoie de transferuri, iar Marius Ștefănescu e o țintă clară în acest moment.

”Nu pot să vă spun, am declarat că ni-l dorim, nu pot să dau detalii. Sunt discuții, sperăm să ajungem la un numitor comun. De Crăciun nu mai putem că s-a terminat perioad. Sunt optimist tot timpul acum să vedem. Momentan discutăm cu clubul, nu pot să zic că e prețul problema, fiecare club își evaluează jucătorii cum doresc ei, dar ultima cerere e evaluat extrem de sus, dar trebuie să fim realiști”, a completat oficialul rapidist.

, care a atras atenția că CSKA Sofia a făcut, de asemenea, o ofertă pentru a-l cumpăra pe Ștefănescu. ”Nu cred că e vorba de concurență. Trebuie să ajungem la numitor comun, e vorba de suma pe care o cer”, a replicat Angelescu, cu mențiunea că cei de la Sepsi cer mai mult de 500.000 pentru acest fotbalist.

”Da e mai mare (n.r. de 500.000 de euro), dacă se va ține suma nu există concurență, nimeni nu va plăti atât pentru Ștefănescu”, a concluzionat Angelescu. Totodată, finanțatorul Rapidului a lăsat să se înțeleagă că vor mai pleca 1-2 jucători, însă nu va fi nimeni dintre titulari și în niciun caz despre atacantul Marko Dugandzic.

Paradoxal, Ștefănescu se află în ultimul an de contract cu Sepsi, acesta fiind și principalul motiv pentru care nicio echipă nu vrea să plătească exagerat de mulți bani. Mai mult, cei de la Sepsi se plâng că Ștefănescu este jucător aflat în coproprietate cu o altă formație, deci nu ar rămâne cu mare lucru dacă l-ar vinde pentru câteva sute de mii de euro.

”Eu sunt convins că Bergodi îl apreciază pe Ștefănescu, a lucrat cu el și îl știe, dar momentan eu nu știu de o altă ofertă făcută de Rapid. Noi am primit o ofertă de la Rapid pentru Ștefănescu acum o lună. Ne oferiseră 400 de mii de euro, dar nu am putut să acceptăm o asemenea sumă. Și vreau să vă explic de ce. Noi avem din Ștefănescu doar 50 la sută din procente, celelalte 50 la sută aparțin celor de la Viitorul Cluj.

Deci, lor trebuia să le dăm 200 de mii din sumă, iar după ce noi plăteam niște taxe din partea noastră, atunci mai rămâneam cu vreo 130 de mii de euro. Așa că, nu aveam cum să acceptăm o asemenea sumă, deoarece Ștefănescu este un jucător valoros și valorează mult mai mult”, a explicat patronul celor de la Sepsi, Lazslo Dioszegi.

