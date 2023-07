Suporterii Rapidului îl vor pe Șumudică în locul lui Bergodi: „E de-al nostru!”

Gheorghe Răducanu, lider de galerie al giuleștenilor, este de părere că Marius Șumudică este alegerea potrivită pentru Rapid, criticând decizia luată de Adi Mutu chiar înaintea startului sezonului. FANATIK îl preferă pe Cristiano Bergodi.

Suporterii Rapidului îl vor pe Șumudică în locul lui Bergodi

pe Marius Șumudică la Rapid, nu pe Cristiano Bergodi, criticând aspru decizia lui Adi Mutu de a pleca: „Nu știu care sunt motivele pentru care Mutu a ales să plece de la echipă. În mod normal nu trebuia să plece cu o săptămână înainte de începutul campionatului.

Când a venit, Mutu ne căuta și nu știa cum să ne înduplece ca să-l lăsăm să preia Rapidul. Noi i-am întins o mână, o singură dată s-a scandat ceva, dar nu împotriva lui, ci împotriva echipei”.

„Echipa avusese un moment nefast până la meciul cu Craiova și noi am crezut că e bine să facem un șoc. Mutu trebuie să ne dea explicații!

Nu înțeleg de ce pleacă, nu i-au adus jucători? Nici nu se duce într-un campionat mai bun decât al României, acolo sunt 2-3 echipe”, a mai spus Gheorghe Răducanu, la TV .

„Șumudică e de-al nostru!”

„Eu am spus că Șumudică nu pune accent pe latura financiară. Eu am o relație bună cu el. Eu mă cunosc cu el de 35 de ani, el trăiește pentru Rapid așa cum trăim și noi. Toată lumea e implicată la meciurile Rapidului, e unul dintre noi, trăiește pentru Rapid, are grupa sanguină rapidistă.

Discuția aia cu Gigi Becali a fost pentru că așa au tertipuri antrenorii. Îmi cer scuze la Șumi, dar trebuie să se facă lumină și în acel caz. Eu și atunci am spus că Șumudică nu va ajunge la Steaua.

Nimeni n-a fost împotriva lui Mutu. N-am vrut să ne implicăm, am avut discuții cu Daniel Niculae, cu domnul Angelescu. Le-am spus să își asume această numire, pentru că ei au propus asta, au discutat cu noi și le-am spus că nu ne băgăm.

Echipa Rapidului e în viață datorită nouă. Am pleca la drum împreună și am luat-o de jos, ajungând unde suntem acum. Am discutat cu Victor, cu domnul Șucu n-am vorbit, că e în concediu. Daniel Niculae a spus că decizia finală nu e la el, el poate să-și spună opinia, iar el a spus că Șumi e varianta potrivită pentru el”, a continuat .

„Dacă ar fi să alegem, alegem niște antrenori care ne reprezintă pe noi, asta e dorința noastră. Șumudică e singurul antrenor disponibil care a câștigat un campionat. A avut un parcurs frumos și în Europa, cu Astra Giurgiu.

N-avem nimic cu domnul Bergodi, îl respectăm, a lucrat în Giulești în două rânduri. N-avem nimic, dar pentru dreptatea lui Marius Șumudică, are și argumente în privința asta, are o experiență bună și are calitatea să câștige campionatul cu Rapid.

Mircea Lucescu e mult mai experimentat decât Marius Șumudică. Dacă avem de ales între Bergodi și Șumudică, alegem Șumudică, e al nostru, e de casă. Cu ce e Bergodi peste Șumudică?”, a mai spus Gheorghe Răducanu.