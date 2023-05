Suporterii Stelei i-au luat la rost pe Daniel Oprița și pe jucători după eșecul usturător cu Dinamo. Ce s-a întâmplat la finalul meciului. Video

Fanii Stelei au răbufnit la adresa antrenorului și a jucătorilor la finalul înfrângerii cu Dinamo, scor 0-3 în penultima etapă din play-off-ul Liga 2 Casa Pariurilor. După fluierul de final al „centralului” Bogdan Dumitrache, Daniel Oprița și elevii săi au mers în fața Peluzei Sud pentru a da explicații.

Suporterii Stelei i-au certat pe Daniel Oprița și pe jucători după înfrângerea cu Dinamo

Lipsită de încredere după ce , Steaua a pierdut la scor de neprezentare cu Dinamo în penultima etapă din play-off. „Militarii” nu au reușit să repete performanța din precedentele două întâlniri ale sezonului cu Dinamo, ci au pierdut fără drept la replică pe Arena Națională.

La finalul partidei, Daniel Oprița, la finalul partidei, dar și elevii săi, au mers în fața celor aproximativ 3.000 de suporteri și au avut de dat explicații. Steliștii au purtat discuții aprinse cu fanii din Peluza Sud, după ce timp de un minut „miliarii” au avut scandări obscene la adresa rivalilor din Ștefan cel Mare.

În timp ce „alb-roșii” sărbătoreau triumful, „roș-albaștrii” au fost „urecheați” de suporteri. Daniel Oprița este surprins gesticulând nervos în discuția aprinsă cu fanii Stelei care a durat aproximativ 15 minute.

Daniel Oprița a cedat nervos după înfrângerea Stelei cu Dinamo: „Asta e valoarea noastră”

Daniel Oprița i-a criticat pe jucători după înfrângerea categorică suferită cu Dinamo, scor 3-0. Ulterior, antrenorul „militarilor” și-a îndreptat tunul spre Florin Talpan. Fostul fotbalist a mărturisit că juristul CSA Steaua este cel care trebuie să plece din cadrul clubului.

„Le-am spus că era nedrept să scoatem o remiză. O victorie meritată a lor, atât putem, asta e valoarea noastră. Când nu ai personalitate… nu știu, la Dinamo se vede că are jucători cu personalitate. Noi nu am ținut piciorul pe minge, ăștia suntem, poate e prea mult pentru noi. E greu! În momentul ăsta mi-e greu”

Nu știu ce a fost, nu înțeleg. Ăștia suntem, atât putem. Noi am câștigat două meciuri cu mult noroc, noi nu am controlat niciun meci. Și azi puteam să câștigăm cu noroc.

Asta înseamnă să ai personalitate, trebuie să fii motivat, când vezi ce e în teren, nu îți vine să mănânci gazonul. Rămân dacă vreau eu, nu dacă îmi cere domnul Talpan sau nu. Nea Talpan uită că am luat echipa din liga a patra.

„M-a sunat și mi-a spus că plec dacă nu câștig cu Dinamo”

Domnul Talpan vrea numai locul unu, locul unu… că el a fost campion mondial. M-a sunat și mi-a spus că plec dacă nu câștig cu Dinamo. Eu i-am spus să facem schimb și să plece el. Să vină la noi să vedem ce condiții avem. Eu nu iau niciun bonus, oricum nu e problemă, dar eu mi-am făcut treaba.

Astea sunt lucrurile. Nu plec că îmi zice Talpan, eu mă gândesc la asta. Dacă nu avem drept de promovare eu de ce să mai rămân? Vreau și eu ceva mai sus, nu pot să stau aici. E și vina mea, suporterii vor veni spre mine. Ca să te bați cu Iași, trebuie să am și eu bugetul pe care Iași l-a avut.

Eu am văzut că e un semnal de alarmă, dar noi oricum am fi fost, suntem acum pe locul doi. Eu încă sunt în obiectiv. Dacă ar fi să rămân, e clar că vor fi schimbări 90% de lot, băieții știu asta, plus că sunt și finalurile de contract”, a declarat Daniel Oprița, la finalul partidei.