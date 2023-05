Daniel Oprița a răbufnit după umilințele suferite de CSA Steaua cu Dinamo și Poli Iași: „Eu mi-am făcut treaba! Să plece Talpan!”

Antrenorul „militarilor” și-a certat jucătorii, dar problema acestuia a fost cu Florin Talpan, despre care a spus că ar trebui să plece de la club, nu să îl amenințe pe el cu demisia, recunoscând că i-a blocat numărul de telefon.

Daniel Oprița, tiradă la adresa lui Florin Talpan după înfrângerea cu Dinamo

Daniel Oprița a fost nervos după înfrângerea suferită de , certându-și jucătorii: „Le-am spus că era nedrept să scoatem o remiză. O victorie meritată a lor, atât putem, asta e valoarea noastră.

ADVERTISEMENT

Când nu ai personalitate… nu știu, la Dinamo se vede că are jucători cu personalitate. Noi nu am ținut piciorul pe minge, ăștia suntem, poate e prea mult pentru noi. E greu! În momentul ăsta mi-e greu”

„Nu știu ce a fost, nu înțeleg. Ăștia suntem, atât putem. Noi am câștigat două meciuri cu mult noroc, noi nu am controlat niciun meci. Și azi puteam să câștigăm cu noroc.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă să ai personalitate, trebuie să fii motivat, când vezi ce e în teren, nu îți vine să mănânci gazonul. Rămân dacă vreau eu, nu dacă îmi cere domnul Talpan sau nu. Nea Talpan uită că am luat echipa din liga a patra, cân

Domnul Talpan vrea numai locul unu, locul unu… că el a fost campion mondial. M-a sunat și mi-a spus că plec dacă nu câștig cu Dinamo. Eu i-am spus să facem schimb și să plece el”, a mai spus Daniel Oprița, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Nu plec că așa vrea Talpan! I-am și blocat numărul”

„Să vină la noi să vedem ce condiții avem. Eu nu iau niciun bonus, oricum nu e problemă, dar eu mi-am făcut treaba. Astea sunt lucrurile. Nu plec că îmi zice Talpan, eu mă gândesc la asta.

Dacă nu avem drept de promovare eu de ce să mai rămân? Vreau și eu ceva mai sus, nu pot să stau aici. E și vina mea, suporterii vor veni spre mine. Ca să te bați cu Iași, trebuie să am și eu bugetul pe care Iași l-a avut.

ADVERTISEMENT

Eu am văzut că e un semnal de alarmă, dar noi oricum am fi fost, suntem acum pe locul doi. Eu încă sunt în obiectiv. Dacă ar fi să rămân, e clar că vor fi schimbări 90% de lot, băieții știu asta, plus că sunt și finalurile de contract”, a .

ADVERTISEMENT

„Dinamo a meritat să câștige. Nu știu cum arată viitorul acestui club, doar că trebuie să ne grăbim, să vedem ce vom face de la vară, ce obiectiv avem din sezonul următor, atunci știm ce jucători putem să luăm.

Nici sezonul ăsta nu am avut totul pentru promovare. Am avut o echipă pentru play-off, dar și așa am arătat bine. L-am blocat pe Talpan! Nu accept să țipe la mine, pot să plec, eu mi-am făcut treaba.

Dacă e să plec, eu știu că mi-am făcut treaba. În altă parte a fost problema, nu la mine. Și dacă termin pe locul 3, să-mi facă ei rost să joc în baraj și eu mă bat pentru obiectiv. Echipa e în spatele meu, tot pe mine o să mă certe”, a mai spus antrenorul CSA Steaua.