Surorile lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Cătălin Botezatu găsit mort în casă, fac noi dezvăluiri: „Am vorbit până să fie omorât”

La aproape cinci ani de când a fost găsit spânzurat în casă, surorile lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Cătălin Botezatu, au făcut noi dezvăluiri. Moartea tânărului este încă învăluită în mister.

Au ieșit la iveală noi detalii despre moartea lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Cătălin Botezatu

În urmă cu cinci ani, fostul a fost găsit spânzurat în casă. Aceasta a fost varianta anchetatorilor, care au concluzionat că este vorba despre o sinucidere.

Familia, însă, este de altă părere. Mama și surorile lui Coco, așa cum îl cunoșteau apropiații, sunt convinse că fostul manechin, care la momentul tragediei avea numai 24 de ani, a fost ucis.

De când tânărul a fost găsit fără suflare în locuința lui din Ploiești, femeile nu mai au liniște și vor să știe ce s-a întâmplat cu Constantin. Recent, surorile lui au făcut noi dezvăluiri.

Astfel că, ele au explicat că de când Coco a fost înmormântat, nu au mai putut lua legătura cu iubita lui. Amintim că după ce prietenii fostului manechin au povetsit că relația lor deveniseră una problematică.

„Am încercat (n.r. să vorbească cu fosta iubită a lui Costică) și nu a vrut. Ultima dată când am sunat-o a fost atunci când l-am îngropat pe el. Noi am încercat să aflam ce s-a întâmplat, dar nu a vrut”, a declarat Elena, sora lui Constantin Toma, la Acces Direct, conform

Sora mai mică susține că nu avea motive să recurgă la acest gest

Pe de altă parte, Maria, sora mai mică a lui Constantin Toma, a dezvăluit că avea o relație foarte bună cu fratele său și că vorbeau foarte des la telefon, ultima lor convorbire fiind cu câteva zile înainte ca acesta să moară.

Pe de altă parte, ea este de părere că fostul manechin al lui Cătălin Botezatu nu avea niciun motiv să recurgă la acest des și nu știe să fi avut probleme sau să fi fost în depresie.

„Eram foarte apropiați, vorbeam în fiecare zi. Sincera să fiu cu iubita lui am vorbit doar la telefon și am văzut-o pe video. Aveau o relație destul de bună. Cu fratele meu am vorbit pana să fie omorât, cu cateva zile înainte”, a declarat sora mai mică a lui Coco.